世貿年貨大展登場 南北乾貨、澎湃年菜一站購足

記者李佩玲／臺北報導

「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」今（23）日起一連4天在臺北世貿熱鬧登場，今年集結國內外逾500家廠商，現場販售澎湃年菜、產地直送新鮮水產、特色南北乾貨、零嘴果乾、日韓美食、年節伴手禮及新年居家裝飾品等應有盡有，一站滿足民眾過年採購需求，主辦單位預估展期可吸引38萬人次參觀。

世貿年貨大展推出多款年菜預購優惠，包括築地一番鮮推出的十全松葉蟹白鯧年菜10道、吉品海鮮餐廳的五星級粵饌年菜、味屋食研所的駿馬騰飛福氣年菜，以及龍涎居地帝王雞湯開運年菜組等；另外，還有多款產地直送的新鮮水產，包括野生海虎蝦、犬牙南極魚、帝王蟹、俄羅斯熟凍松葉蟹、珍稀一頭鮑及生凍龍蝦等重量級海鮮，一次滿足不同家庭的年節餐桌需求。

今年展場也出現多款話題十足的空運水果禮盒，其中，最吸睛的「立馬爆富綜合禮盒」一次集結日本富士蘋果、日本草莓、日本蜜柑、韓國麝香葡萄、祕魯藍莓與日本蘋果汁，澎湃又討喜；還有取名超有年味的「馬上成功綜合禮盒」、「神馬都好綜合禮盒」等，送禮自用都充滿祝福巧思。

世貿年貨大展今日起一連4天，在臺北世貿熱鬧登場。 （記者李佩玲攝）

世貿年貨大展推出多款年菜預購，提前為民眾備齊年夜飯。（記者李佩玲攝）

烏魚子是不少民眾過年必備的應景佳餚。（記者李佩玲攝）

世貿年貨大展現場販售零嘴果乾、年節伴手禮等，應有盡有。（記者李佩玲攝）

立馬爆富綜合禮盒一次集結日本富士蘋果、日本草莓、日本蜜柑、韓國麝香葡萄、祕魯藍莓與日本蘋果汁，澎湃又討喜。（記者李佩玲攝）

世貿年貨大展也有主打視覺震撼的巨型蝦蟹類商品。（記者李佩玲攝）