世貿年貨大展！年菜、海鮮、空運水果一站購足 預料帶動上億商機

「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於1月23日起一連4天在台北世貿熱鬧登場，方便民眾一站採購。（上聯國際展覽提供）

今年年貨展同步推出多款年菜預購，知名品牌齊聚，從傳統功夫菜到開運湯品一次備齊，品牌業者也祭出超殺優惠推升買氣。（主辦單位提供）

迎接新年採購潮，2026「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於1月23至26日在台北世貿登場，今年展場集結超過500家品牌、近千格展位，把整條年貨大街搬進室內，從年菜、海味、南北乾貨、即食料理、日韓美食到伴手禮、居家裝飾一應俱全，現場也規劃市集熱區、好茶甜點專區；另有開運燙金紅包、擲筊迎福、點燈祈願等活動穿插其中，年味濃厚。展期依循傳統，邀請北港朝天宮媽祖鑾座駐駕點燈祈福，替新年揭開好運序幕。主辦單位預估4天將會吸引約38萬人次，帶動上億元商機。

【人氣年菜提前預購 展場優惠5折帶回家】

今年年貨展同步推出多款年菜預購，知名品牌齊聚，從傳統功夫菜到開運湯品一次備齊。琳瑯滿目的年菜系列，海鮮年菜依舊是搶手焦點。「築地一番鮮」推出「十全松葉蟹白鯧十道年菜」，展場獨家4699 元，約5折優惠；而「味屋食研所」推出11道「駿馬騰飛福氣年菜」，2980元即可帶回家；「龍涎居」則以帝王雞湯領軍，七菜一湯原價4957元，展場優惠價3999元。

【比臉大松葉蟹3.8折 珍稀一頭鮑限量登場】

象徵年年有餘的海鮮仍是年菜主角，不少家庭早早鎖定干貝、鮑魚、蟹類等高檔海味，搶先入手產地直送的新鮮水產。「94 海鮮」帶來野生海虎蝦、犬牙南極魚、帝王蟹、生凍龍蝦等重量級海味；「築地一番鮮」主打巨型蟹類，智利帝王蟹最大重達2.7公斤；全長約60公分、比臉還大的俄羅斯熟凍松葉蟹，展場獨家優惠下殺3.8折，特惠價599元，日限30隻；高壓波士頓龍蝦也以599元破盤價吸客。在年貨展首次亮相的「吉品海鮮餐廳」一頭鮑成也是主辦單位推薦可以入手的明星商品，肉厚彈牙、鮑汁飽滿，展場限定優惠現省7000元。

全長約60公分、比臉還大的俄羅斯熟凍松葉蟹，展場獨家下殺3.8折，日限30隻。（主辦單位提供）

【空運水果搶鮮到貨 櫻桃價格下滑可入手】

日本空運水果同樣是今展場年亮點。「寅食3 a.m.」推出多款話題禮盒，「立馬爆富綜合禮盒」集結日本富士蘋果、草莓、蜜柑、韓國麝香葡萄、祕魯藍莓與日本蘋果汁，澎湃又討喜；「馬上成功」、「神馬都好」等禮盒名稱也充滿年味。今年碰上全球櫻桃價格下滑，紐西蘭與智利櫻桃禮盒成為搶購焦點；此外，「築地一番鮮」也帶來櫻桃與富士蜜蘋果，讓象徵喜氣的甜蜜滋味以更親民的價格入手。

【茶香迎春 27大品牌打造開運茶禮盒專區】

年節送禮吹起茶香風潮，今年年貨展集結27家茶品牌打造「開運茶禮盒專區」，主打「喝了就發」的祝福概念。「上青茶業」推出200元即可入手的「發、財」禮盒，CP值高；業者也將於現場首度開封40年珍藏老茶。另有「依然茶葉」、「茶院子」等高山茶王得獎茶款，台東鹿野紅烏龍、允芳茶園國宴指定茶也都能一次買齊。

從空運水果、鮮美海鮮到澎湃年菜，年貨展讓民眾一站式備齊過年好料。（主辦單位提供）

【創意春聯、KUSO紅包 吸引年輕族群逛展】

今年年貨展也成為年輕人尋寶基地，可愛插畫風的「星星與姆姆創意工作室」、以毛孩為招財主角的「秋爽寵物插畫企業社」、手寫書法濃厚年味的「不墨生書畫坊」，都推出創意春聯與KUSO紅包。幽默吉祥語、療癒插畫與滿滿巧思，讓傳統年味變得更潮、更好拍，預計會成為展場熱門打卡點。

按照傳統，今年年貨展特別邀請雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕、點燈祈福，為活動帶來好運與平安。（主辦單位提供）

【明星站台、親子活動登場 吃喝玩樂都滿足】

年貨展現場活動也精彩，包括趣味滿滿的「旺年投壺 福迎新春」、「寶寶爬行賽」、「萌寶搬搬樂」等親子活動讓大小朋友都能感受年節氣氛。1月24日周六舞台區由人氣樂團「恐龍美祿」與「添菜生活」接力擔任一日店長；「可朗烘焙坊」更邀請藝人徐乃麟驚喜現身，炒熱全場。展期間還有年菜料理教學，從吃、玩到逛一次滿足，提前感受熱鬧喜氣的新春氣息。

