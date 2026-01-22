世貿年貨大展23日開跑 北港朝天宮媽祖北上駐駕

（中央社記者曾筠庭台北22日電）農曆新年將近，外貿協會主辦的「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」，明天將於台北世貿一館開幕，展期至1月26日止。今年展覽規模再創新高，動用近千個攤位，吸引超過500家廠商參展，一站式滿足民眾採買年菜、伴手禮及年節布置需求。

貿協今天發布新聞稿指出，今年年貨大展再度迎來雲林「北港朝天宮媽祖鑾座」北上駐駕，由貿協董事長黃志芳與北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，向媽祖致意並祈求新的一年順心平安。朝天宮23日上午將舉辦「媽祖同行感動之旅」記者會，象徵媽祖文化持續走向國際。

貿協表示，展覽平台今年也持續串聯社會善意，規劃公益專區，邀集台灣障礙者權益促進會、台灣弱勢扶助愛心聯誼協會等12家公益團體進駐，展售咖啡禮盒、手作點心及生活小物，鼓勵民眾在採買年貨之餘，也能以實際行動支持公益。

在展區規畫方面，貿協指出，年貨專區主打「一次備齊圍爐桌與送禮清單」，集結老四川、築地一番鮮、黎記等品牌年菜，現場並提供多款年菜試吃；「年貨一條街」網羅人氣品牌的果乾、零食等年節禮盒，適合民眾自用或送禮。「異國及日韓美食區」包括韓國、日本、義大利等特色品牌，並結合越南、馬來西亞等國家館，以及北港、花蓮、金門、澎湖、馬祖等地方美食，讓民眾一次品嘗各地年節風味。

此外，貿協表示，展期間也安排多項互動活動，包括投壺比賽、健康講座與年節料理教學，並邀請知名餐廳主廚現場示範年菜料理，提供民眾邊學邊試吃的體驗。貿協邀請民眾把握展期，前往世貿一館採買年貨，在濃厚年味中迎接新春。（編輯：林家嫻）1150122