世貿年貨展開跑！千攤規模創新高 異國美食、地方特產吃透透

財經中心／師瑞德報導

2026世貿年貨大展1/23-26於世貿一館盛大登場，規模創新高匯集千格攤位。今年再度恭迎北港朝天宮媽祖駐駕祈福，並設置公益專區。現場提供年菜試吃、異國美食、名廚上菜秀及投壺趣味活動。民眾早鳥報到可領媽祖加持福袋，滿額再抽十萬元禮券，一站滿足年節採買與走春祈福需求。

迎接2026馬年新春倒數計時，雙北地區最早開跑的室內年貨盛會「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」，23日起至1月26日止，一連四天於世貿一館隆重登場。今年展覽規模再創新高，使用近千格攤位、集結超過500家廠商參展，較去年攤位數成長約三成，旨在打造一站式滿足民眾採買年菜、伴手禮及居家年節佈置的全方位需求。

恭迎北港媽祖駐駕 祈福公益同步行

開幕首日最受矚目的焦點，莫過於延續信眾期待，再度恭迎雲林「北港朝天宮媽祖鑾座」北上駐駕世貿展場。外貿協會董事長黃志芳與北港朝天宮董事長蔡咏鍀親自擔任主祭官，率領貴賓向媽祖表達感謝之意，並祈求來年風調雨順、國泰民安，為所有前來採買年貨的民眾注入滿滿的正能量與祝福。

在感受媽祖慈悲的同時，本次大展也展現了濃厚的人文關懷。外貿協會持續以展覽平台串聯社會善意，今年特別邀集包含台灣障礙者權益促進會、台灣弱勢扶助愛心聯誼協會等12家公益團體進駐公益專區。展售內容涵蓋身心障礙者與弱勢家庭製作的咖啡禮盒、手作點心及生活小物，鼓勵民眾在採辦年貨之餘，也能「買年貨、做公益」，將這份愛心傳遞出去。

年菜先嚐再買更安心 異國風味一站滿足

為了解決民眾準備年夜飯的煩惱，年貨專區主打「一次備齊圍爐桌與送禮清單」。現場匯集老四川、築地一番鮮、黎記等知名品牌年菜，並大方推出多款試吃活動，讓民眾「先品嚐再下單」，買得更安心。「年貨一條街」則網羅凱亞、巧安果物等人氣品牌，帶來各式果乾與零食禮盒，無論自用或送禮都相當體面。

想換換口味的民眾，絕不能錯過「異國及日韓美食區」。展區集結韓味不二、靜鐵超市、義大利BRUSA等品牌，端出多款道地異國料理與精緻伴手禮。此外，現場還結合了越南、馬來西亞等國家館，以及北港、花蓮、金門、澎湖、馬祖等地方特色美食，讓民眾不用舟車勞頓，一趟展覽就能吃遍世界各地與台灣在地的年味。

名廚上菜秀廚藝 早鳥福袋天天送

除了豐富的展售內容，今年主辦單位也加碼多項精彩的現場活動。包括充滿年節趣味的「旺年投壺比賽」、實用的「新年用好油健康講座」以及「開運蘿蔔糕創意料理教學」等。更特別邀請吉品海鮮餐廳主廚親自登台示範年菜料理，讓民眾一邊學做菜、一邊試吃，順勢將喜歡的年菜與食材帶回家大展身手。

為了回饋觀展民眾，主辦單位祭出多重好康優惠。凡展前至官網提前預約參觀者，不僅享有加碼抽佛跳牆的資格，完成指定任務還送限量的「金喜燙金紅包」。展期間更舉辦滿額抽獎活動，有機會把總值10萬元的知名百貨禮券帶回家。此外，每日上午10點準時報到的前200名早鳥民眾，還可領取限量的「朝天宮加持早鳥開運福袋」，為新的一年博個好彩頭。邀請民眾把握1月23日至26日四天展期，攜家帶眷到世貿一館採買年貨、祈福納財，在濃濃年味與滿滿好康中，迎接龍馬精神的2026新春。

