世貿迎媽祖！2026年世貿年貨大展 23日登場
[NOWnews今日新聞] 台灣一年一度的年貨大展在農曆新年前的世貿1館登場。今年貨大展暨禮品贈品展舉辦期間為23日至26日，一連舉辦4天。貿協董事長黃志芳今（22）日表示，今年邀請約500家廠商，使用近千個攤位，希望為民眾帶來台北最熱鬧的年貨採買氛圍。
而依循照年貨展的傳統，貿協在展覽開放前一天恭迎北港朝天宮媽祖北上駐駕儀式、鑽神轎求平安，為所有民眾祈福加持，也祈求來年平安順遂。
黃志芳受訪表示，今年一共邀請500家廠商參展，都是展現最新穎的時尚禮品跟年貨，而這次除了國內業者之外，也邀請來自日本、韓國、馬來西亞及越南等國外業者共襄盛舉，展示各國的今年禮品，歡迎北部地區所有民眾能夠一同參與。
世貿年貨展將年貨大街全面搬進室內，從各式年節商品、澎湃年菜、產地直送新鮮水產、特色南北乾貨、即食料理、日韓美食到年節伴手禮與新年居家裝飾品應有盡有，一站滿足所有過年採購需求。
展會並策畫市集熱區、好茶甜點等多元主題專區，現場還安排開運互動活動、燙金紅包、開春點燈、擲筊迎福等熱鬧應景活動，增添濃厚過年氣氛，預期展期可吸引38萬人次參觀，為年節消費市場帶來上億元商機。
眾多參展品牌全數到齊，包括文君美食、龍涎居、平凡五金行、老四川巴蜀麻辣燙、張媽媽八寶韭菜盒、高氏饗宴、林師傅筵席等人氣年菜品牌齊聚，從傳統功夫菜到開運湯品，一次滿足不同家庭的年節餐桌需求。
此外，「築地一番鮮」推出海鮮豪華菜餚如十全松葉蟹白鯧年菜十道，展場獨家特惠4,699元（原價9,398元），下殺5折優惠，經濟實惠；「吉品海鮮餐廳」則準備五星級粵饌年菜展期限定優惠組合，為年夜飯增添精緻風味；「味屋食研所」也端出「駿馬騰飛福氣年菜」，11道澎湃好料僅需2,980元即可上桌，讓家家戶戶輕鬆享受豐盛又有好兆頭的團圓年味。
日本海鮮水果空運來台掀起搶購熱潮！人氣品牌 寅食 3 a.m. 今年帶來多款話題十足的空運水果禮盒，其中最吸睛的「立馬爆富綜合禮盒」一次集結日本富士蘋果、日本草莓、日本蜜柑、韓國麝香葡萄、祕魯藍莓與日本蘋果汁，澎湃又討喜；還有取名超有年味的「馬上成功綜合禮盒」、「神馬都好綜合禮盒」，送禮自用都充滿祝福巧思。
