世越號同海域！韓國267人客輪觸礁海警出動

▲韓國一艘載有267名乘客和船員的大型客輪，今（19日）在朝鮮半島西南外海傳出觸礁擱淺，韓國海警已緊急展開大規模救援行動。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國一艘載有267名乘客和船員的大型客輪，今（19日）在朝鮮半島西南外海發傳出觸礁擱淺，韓國海警已緊急展開大規模救援行動，韓國總統李在明也立即下令救援，將防止傷亡列為第一要務。此次客輪擱淺的位置，與2014年奪走300多條人命的世越號沉船的事故區域相當接近。

據韓聯社等韓媒報導，韓國木浦海警今（19日）晚間8時17分接獲報告，一艘重達2萬6000噸的客輪「芝諾比婭王后2號」（Queen Zenobia 2），在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁。該船載有246名乘客和21名船員，從濟州島駛往西南部港口城市木浦，途中發生事故。

初步通報指出，該艘客輪撞上一塊暗礁導致擱淺，船頭附近發現一個洞，船艙尚無進水情況。截至當地時間晚間10時59分，共有5人輕傷，暫無人員落水或其他傷亡。事發後，韓國海警已緊急出動巡邏艇趕赴現場展開救援，出動兩艘船和一艘近海救援艇，正將乘客送往木浦海岸警衛隊的專用碼頭。

正在阿拉伯聯合大公國出訪的韓國總統李在明，接獲通報後也立即指示，「迅速展開事故處理工作，防止人員傷亡，並實時公佈救援進展，讓公眾安心。」

值得注意的是，2014年世越號船難事故，也發生在朝鮮半島西南端全羅南道海域。2014年4月，載有476人的客輪「世越號」，從韓國仁川港駛往濟州島途中，在珍島附近發生船難，船上325人是安山市檀園高中的學生，船難發生時船長與部分高階船員棄船逃生，共有304人喪命，172人生還。

