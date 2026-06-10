世足利多大爆發！製鞋概念股集體噴出 這檔6月瘋漲70%

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財經中心／許展溢報導

2026年世界盃足球賽進入最後倒數，今年參賽隊伍首度擴編至48隊。（示意圖／AI製圖）

2026年世界盃足球賽進入最後倒數，這場歷史上首度由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦的足球盛宴，今年不僅參賽隊伍首度擴編至48隊，比賽場次大幅增加更掀起前所未有的周邊商機。受惠於國際品牌大廠強勁拉貨潮，台灣製鞋供應鏈近期在資本市場上表現極為亮眼，其中，來億-KY今（10）日最高一度衝上285.5元，漲逾4%，6月以來漲幅高達70%。

來億-KY（6890）作為近期盤面上指標，在世足賽加持及投信新納入成份股的雙重利多催化下，股價一路狂飆，盤中最高衝上285.5元，漲幅超過4%，累計自6月以來的短線漲幅已驚人達到70%。來億-KY今收280元，漲2.19%。

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來億-KY今收280元，漲2.19%。（圖／翻攝yahoo股市）

豐泰（9910）盤中高點來到93.5元，飆漲逾8%，6月以來累計漲幅達33%，展現強勁填息與反彈力道。寶成（9904）同樣在買盤挹注下翻紅，盤中最高26.9元，小漲1.5%，6月以來漲幅為5.69%。志強-KY（6768）為全球專業足球鞋代工龍頭，雖今日盤中遭遇修正下挫逾2%，但受惠於世足話題，6月以來依舊維持約11%的亮眼漲幅。

法人指出，國際大型賽事的備貨潮通常在賽前半年至9個月即開跑，業者本季接單多已呈現滿載盛況。

來億-KY (6890) 首季歸屬母公司淨利1.88億元，每股盈餘（EPS）0.75元，4月EPS為1.44元。志強-KY (6768) 第1季合併營收53.57億元，季增8.2%，每股盈餘（EPS）1.20元，足球鞋全球市佔率高達21%，2026全年出貨量上看4300萬雙以上。

另外，寶成首季歸屬母公司淨利22.3億元，每股盈餘0.76元。豐泰今年1至5月歸屬母公司淨利為12.09億元，每股盈餘1.22元。

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