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中部中心／陳嫈其、羅宇翔 台中報導

世足賽本週開踢，不少球迷，小試身手想下注，但卻有不法集團趁勢吸金。刑事局偵查大隊，查獲博弈集團趁著世足熱潮，在網站設立世足專區，以高賠率、快速出金吸引民眾下注，機房就藏身台中西屯、北屯的大樓內，全案查獲兩名嫌犯、20多名賭客，依違反賭博罪嫌，移送偵辦並偵結起訴在案。





世足前夕大掃賭 ! 博弈集團「高賠率.出金快」誘下注 20多人遭逮

賭博機房藏身大樓! 設"世足專區"企圖大撈一筆（圖／翻攝畫面）





四年一度的世界盃足球賽，本週開踢，不少球迷為之瘋狂，想趁機小試手氣，卻也讓不肖業者看準商機，在博弈網站架設"世足專區"，以高賠率、快速出金等話術，吸引民眾投注。警方蒐證後，直搗藏身在台中西屯區、北屯區的商辦大樓及社區大樓內，看似一般的辦公空間，裡頭卻暗藏網路博弈機房。這些不法集團提供真人百家樂、角子老虎機以及體育賽事等投注服務，甚至利用世足賽開賭盤，企圖大撈一筆。

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世足前夕大掃賭 ! 博弈集團「高賠率.出金快」誘下注 20多人遭逮

賭博機房驚見"金蟾"求財? 年賭資逾億 20多人被逮（圖／翻攝畫面）





為了躲避查緝，集團手法更是狡猾。架設監視器，監控員工的一舉一動，甚至還設有遠端斷電系統，阻礙警方查緝。現場還查獲象徵偏財的金蟾擺飾，全案依違反賭博罪嫌，移送台中地檢署偵辦並偵結起訴。





原文出處：世足前夕大掃賭 ! 博弈集團「高賠率.出金快」誘下注 20多人遭逮

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