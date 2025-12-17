世足基本款門票太少 英首相籲改善

球迷團體上周抨擊國際足總（FIFA）透過各國足協販售給死忠球迷的世界盃票價是「天文數字」，形同敲詐。FIFA昨天宣布釋出售價60美元的「球迷基本款」限量門票，但外界認為這種佛心票每場只有幾百張，連英國首相施凱爾都在X上表示FIFA做得還不夠，呼籲釋出更多價格合理的門票。

「我樂見FIFA訂出一些給支持者的低價門票，」施凱爾說：「但為了那些努力存錢想看英格蘭比賽的球迷，我希望FIFA能有更多價格合理的門票，讓世界盃不會跟這些正港支持者失去聯繫，是他們讓足球能夠如此特別。」

明年世足賽門票除了公開販售的管道，FIFA將8％的門票分配給各國足協，再透過官方球迷團體或忠誠度計畫，賣給各國最死忠的球迷。從德國足協公布的價位表，小組賽門票從180美元起，決賽最低票價4185美元，若一位球迷要從首戰一路看到自己的球隊進決賽，至少得花6900美元，約新台幣21.5萬。

而以英格蘭足總原本提供給球迷團體的價位表，小組賽最便宜的票價從120到265美元不等，一路看到決賽至少要花超過7000美元，跟以德國足協價目表設算的金額相近。

在球迷團體反彈之後，FIFA分配給各國足協的8％門票中，改成每場比賽都有10％的「球迷基本款」60美元門票，以決賽為例就是450張。最早對此發難的「歐洲足球支持者協會」肯定FIFA改弦易轍，但調整的幅度還不夠，且仍欠缺行動不便球迷與隨行者的優待票。