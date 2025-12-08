「世足場勘挖出456袋屍塊」墨球場驚見恐怖坑 部分遺體被殺不到1年！時間跨度竟達6年

墨西哥亞克朗球場的456袋屍塊陸續被挖出。（翻攝自X）

世界盃還沒踢先嚇壞球員...亞克朗球場場勘「踩到犯罪史」？明年（2026）世界盃將在美、加、墨3國開踢，但墨西哥卻在「整理球場」時挖出456袋屍塊！不僅球員全看傻，也震驚各界。

明年6月的世界盃足球賽原本應該是全球球迷最期待的體育盛事，但墨西哥近日卻因為「整理球場」意外引發全球震驚——哈里斯科州亞克朗球場附近赫然發現多達456袋人體遺骸，讓不少即將前往備戰的球員瞬間心涼半截。

據外媒報導，墨西哥從2022年起便開始為世足賽進行基礎場地準備，沒想到清理期間，工作人員在球場周邊10至20公里範圍內陸續挖到人體屍塊。最早發現時所有人都以為只是零星案件，沒想到一路挖到今年（2025）9月，屍袋越堆越多，最終突破456袋，宛如恐怖片。

調查人員研判，部分遺骸可能只是最近1年內遭到殺害，而有些遺體年分更可追溯至2018、2020、2022年，顯示當地暴力與失蹤人口問題並非新鮮事。

哈里斯科州長期受毒梟暴力影響，當地志工團體更指出，失蹤人口多到搜救已成日常，但官方卻屢被指控「粉飾太平」，甚至一度撤下尋人海報，以避免影響觀光。

令人不安的是，亞克朗球場正是墨西哥3大世足主場之一，也是瓜達拉哈拉隊的主場。外媒形容，球場準備工作原本應該是運動盛事的前奏，結果卻意外成為當地治安黑暗面的大型揭露。

消息曝光後，不少網友驚呼：「快請心理師駐點」「這是世足還是侏儸紀公園屠宰現場？」「VAR再強也判不出這堆遺骸從哪來。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

