世足太極虎發威 2:1咬傷捷克
本報綜合報導
2026世界盃足球賽火熱開踢，A組預賽第2場「太極虎」南韓下半場遭捷克率先頭球破門，但南韓火力全開在12分鐘內連進兩球逆轉，最終以2：1取得首勝。
世界盃A組球隊有墨西哥、南非、南韓、捷克，開幕戰墨西哥先以2比0擊敗南非，接著登場的就是南韓與捷克之戰。
上半場人高馬大的捷克多採取長傳急攻以及不斷吊高的空中作戰模式；南韓利用地面進攻、防守反擊，南韓一哥孫興慜上半場5次射門嘗試，可惜都未能形成射正。
經過45分鐘的試探，下半場捷克發動手榴彈戰術，第59分鐘克瑞奇藉由隊友的邊線球拋進禁區後，躍起頭錘率先破門！這也是捷克從歐洲資格賽至今，第11個定位球進球，居所有球隊之冠。
不過南韓未被擊垮，在第67分鐘展開反撲，黃仁範在禁區晃過對方後衛及守門員重心後，起腳挑射空門，1:1幫球隊扳平比數。
第77分鐘捷克自由球開往禁區，索切克頭錘俐落破門，全場捷克球迷歡聲雷動，以為取得了2:1領先，但隨即被判越位進球不算。
死裡逃生的南韓發起猛攻，教練大膽換人將主力明星球員孫興慜換下場，由替補出賽的吳賢揆補充進攻火力。
第80分鐘，黃仁範帶球快速傳中，吳賢揆抓準機會插中在門前勁射，球彈到守門員科瓦右手後破網進球，戰局逆轉，南韓攻下第2球，順利扳倒捷克拿下預賽首勝。
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