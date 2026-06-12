「世足女王」夏奇拉氣勢拉滿 唱跳嗨翻世界盃！4度登台「這首神曲」最對味
2026年世界盃足球賽台灣時間12日正式開踢，國際樂壇巨星夏奇拉（Shakira）登場表演成為賽前亮點。她與奈及利亞歌手伯納男孩（Burna Boy）獻唱本屆世界盃官方主題曲〈Dai Dai〉，現場觀眾紛紛起立歡呼。
夏奇拉身穿亮黃色網紗連身服，手上套上同色手套，強烈節奏與多語言歌詞，伴隨俐落舞步，一出場便征服全場觀眾。不少網友留言驚呼「她真的49歲嗎？」
夏奇拉是世界盃官方音樂的代表人物，也被稱為「世足女王」，這是她第四度登上世界盃開幕式舞台。更讓歌迷及球迷印象深刻的，是她在2010年全球熱門歌曲〈Waka Waka (This Time for Africa)〉。以下是夏奇拉另3次登上世界盃舞台：
■2014年巴西世界盃，夏奇拉再度登場，演唱〈La La La (Brazil 2014)〉熱情奔放的節奏，點燃氣氛。
■2010年南非世界盃，官方主題曲〈Waka Waka (This Time for Africa)〉由夏奇拉演唱，輕快的節奏，以及讓人容易記住的副歌，讓這首歌很快風靡全球，成為史上最成功的世足主題曲，MV累積突破45億次觀看。
■2006年德國世界盃，夏奇拉以為充滿拉丁旋律的〈Hips Don't Lie (Bamboo Ver.)〉受邀演唱經典代表作的世足特別版。
更多太報報導
崔始源宣布來台長住！中文ㄅ級分接拍IP真人版影集 女主角是她
認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」
持美工刀恐嚇、縱火、掐頸！北市小六生「比乾哥更可怕」 學校通報10次都沒用
其他人也在看
2026世界盃》一日球迷必看懶人包 越位、自由球、12碼罰球圖解
2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日點燃戰火，不論你是資深球迷，還是一日球迷，都能一起加入這場全球狂歡的足球盛宴。本文整理足球賽觀賽必備知識，讓足球新手快速掌握比賽看點。 世界盃首度擴編48隊 史上最大規…
美加墨世界盃》加拿大開幕戰前瞻 地主隊首戰不容有失 波赫盼延續黑馬氣勢
2026世界盃小組賽B組即將於台灣時間13日點燃戰火，由東道主之一的加拿大在多倫多BMO Field迎戰波士尼亞與赫塞哥維納。對兩隊而言，這場比賽都可能成為爭奪淘汰賽門票的關鍵戰役。
世界盃「不老妖精」！49歲夏奇拉典禮結束後「拉保全一起跳」不想走
體育中心／綜合報導四年一度的體壇盛事，2026年世界盃12日在墨西哥舉辦開幕典禮，現場眾星雲集！其中也包括了16年前的官方主題曲主場人、哥倫比亞天后夏奇拉（Shakira），49歲的她擔任壓軸演出，熱力十足的表現讓觀眾驚呼「她根本一點都沒變！」而在結束演唱之後，更被捕捉到她仍忘情隨音樂擺動身體，甚至拉著保全一起跳的有趣畫面。
周興哲《歌手2026》遭淘汰！那英當場崩潰喊「怎麼搞的」全場震驚
中國音樂競賽節目《歌手2026》最新一集迎來「月度決賽制」，賽制首次升級，7位歌手同台競演後將直接淘汰3人，戰況激烈，也讓現場氣氛相當緊繃。本集賽事中，齊豫、周興哲、竇靖童、胡彥斌等人同場較勁。經過多輪評選後，製作單位宣布阿爾伯特斯塔納伊（Albert Stanaj）與台灣歌手周興哲率先遭到淘汰，止步本輪賽事，讓不少觀眾感到意外。林宜君
SpaceX登陸納斯達克！開盤衝破160美元，馬斯克晉升首位「兆美元富豪」
由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。最新數據顯示，預測市場Polymarket上高達70%比例，看好Spac......
法官放行！川普80大壽將在白宮草坪辦UFC格鬥賽
美國聯邦法官駁回民眾訴訟，允許總統川普於週日在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事。當天適逢川普80歲生日，儘管原告指控該商業活動「極度腐敗」且未獲國會授權，法官仍放行讓比賽如期舉行。
T1輸了！HLE搶下MSI季中賽首張門票，Zeka熬八年「首次圓夢」
《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽的 Road to MSI 賽事已經進行到最後兩輪，四支隊伍要相互爭奪兩張通往 MSI 季中邀請賽的參賽門票。第三輪首先進行的是 HLE 與 T1 的晉級關鍵戰，勝者可以率先晉級；落敗隊伍則需要另外對上 GEN 與 KT 其中一支隊伍。結果這個系列賽裡 HLE 延續了第 1 - 2 輪例行賽的良好狀態，以 3：1 擊敗 T1 同時獲得 MSI 第一種子與 EWC 的參賽資格。
權喜原跳舞「肘擊林襄200萬臉蛋」 粉絲笑虧要申請保險了
韓籍啦啦隊女神權喜原加盟味全龍啦啦隊「小龍女」後，憑藉甜美外型與活潑個性迅速圈粉，人氣持續攀升。今（12日）原定在天母棒球場舉行的賽事，因北部持續豪雨影響宣布延期。不過即便無法正常開賽，小龍女們依舊沒讓粉絲失望，權喜原更與人氣隊友林襄拍攝熱門手勢舞短影音，搞笑互動瞬間掀起熱議。
美伊和平協議將成？川普怒斥外洩條款偏袒伊朗是假新聞
美國與伊朗近日釋出和平協議即將達成的訊號，但雙方對具體條款的解讀卻大相逕庭。巴基斯坦官方宣稱協議文本已定案，但美國總統川普隨即在社群媒體上痛批外洩的親伊條款是「假新聞」，強調美方絕無輕易讓步。
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
世足》張政禹「略懂」世界盃看好西班牙 笑稱法國因姆巴佩玄學不妙
中華職棒味全龍張政禹雖是資深NBA球迷，近期除了關注NBA總冠軍賽，對於已經開踢的2026國際足總世界盃自稱「略懂！略懂！」，談到本屆賽事奪冠熱門，他開玩笑的則以「玄學」角度去分享，「反正不是法國，因為姆巴佩（Kylian Mbappé）好像沒有冠軍命。」
【世界盃】地主隊來了！凌晨「加拿大 vs. 波赫」、上午「美國 vs. 巴拉圭」台灣運彩最新賠率曝光
2026世界盃12日凌晨開踢，墨西哥身為地主之一首戰便2：0完封南非，而13日另外兩隊地主隊也將上場，凌晨登場的是加拿大對上波赫，而上午則是美國隊要對戰實力不俗的巴拉圭，而台灣
三人跑團跑上國道!? 國道駕駛直擊"雨中狂奔"看傻眼
南部中心／莊舒婷、鄧山田 高雄市報導到底是跑步還是在玩命？有駕駛人11日晚上在國道上發現，有三個人竟然頂著細雨在路肩慢跑，民眾直呼這種把國道當賽道的行為實在太誇張，不過警方獲報到場已不見人影，現在還要調約監視器，釐清整起事件。
2026世界盃奪冠賠率出爐！西班牙、法國最被看好 「這隊」意外成人氣黑馬
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2026年世界盃足球賽（FIFA）於12日正式開賽，各大博彩公司開出最新賠率。其中歐洲勁旅西班牙與法國不僅被各大博彩公司...
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
網球》延續法網女雙4強的氣勢 台日地虎組合梁恩碩／青山修子成功晉決賽
延續在法網打進女雙4強的氣勢，梁恩碩／青山修子的台日地虎組合今在屬WTA250荷蘭的利貝馬公開賽（Libéma Open）雙打4強中以打到第二盤4比1領先時，因對手德西烏克（Anastasia Dețiuc，捷克）／克羅瑪查娃(Irina Khromacheva，俄羅斯)受傷棄賽順利晉決賽，明晚將與妮爾(Ingrid Neel，愛沙尼亞)／歐爾莫絲(Giuliana Olmos，墨西哥)爭冠。梁恩碩／青山修子挾著上周在法網的精采表現，延續在貝馬公開賽打出佳績，今在4強遭遇捷克、俄羅斯組合，但台日組合今在第一盤一開始就有突出的表現，對手首個開局就被破發，但第4局就被回破以2比2平手，幸好台日組合第5、7局接連二度破發，雖然第8局被回破一局，所幸第10局關門成功後，順利以6比4先拿下第一盤。第二盤前兩局互破，但梁恩碩的台日組合接著又在第3、5局又連續破發，順利取得4比1領先時，結果對手因傷退賽，讓梁恩碩的台日組合順利拿下勝利，取得明天女雙決賽資格。更多新聞推薦• 更多》台灣軍團最新報導
曾沛慈《浪姐7》逆襲奪冠！217分登頂全場傻眼 網喊：終於還她公道
台灣女星曾沛慈近期參加中國選秀綜藝《乘風2026》（俗稱《浪姐7》），表現備受關注。今（12）日節目公布第四次公演個人「乘風值」排名，曾沛慈以217分拿下第一名，成功登頂，終於讓先前屢屢被認為「實力與排名不成正比」的討論畫下句點。林宜君
卡巴迪／女子東亞盃6月26日開戰 中華隊備戰亞運
2026年第二屆東亞盃女子卡巴迪錦標賽將於26日至30日在台北市立大學博愛校區開幕，作為東道主的中華隊，期望可以透過實戰經驗，為名古屋亞運做準備。
2026年世界盃開幕！天后夏奇拉壓軸演出狀態依舊 球迷驚呼：這真的49歲嗎
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2026年世界盃足球賽（FIFA）12日在墨西哥正式揭開序幕，其中開幕典禮最受矚目的，無疑是天后夏奇拉（Shakira）的壓軸演...