「世足女王」夏奇拉氣勢拉滿 唱跳嗨翻世界盃！4度登台「這首神曲」最對味

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夏奇拉（Shakira）魅力四射的表演。路透社



2026年世界盃足球賽台灣時間12日正式開踢，國際樂壇巨星夏奇拉（Shakira）登場表演成為賽前亮點。她與奈及利亞歌手伯納男孩（Burna Boy）獻唱本屆世界盃官方主題曲〈Dai Dai〉，現場觀眾紛紛起立歡呼。

Shakira。美聯社

夏奇拉身穿亮黃色網紗連身服，手上套上同色手套，強烈節奏與多語言歌詞，伴隨俐落舞步，一出場便征服全場觀眾。不少網友留言驚呼「她真的49歲嗎？」

Shakira。美聯社

夏奇拉（Shakira）魅力四射的表演。路透社

夏奇拉是世界盃官方音樂的代表人物，也被稱為「世足女王」，這是她第四度登上世界盃開幕式舞台。更讓歌迷及球迷印象深刻的，是她在2010年全球熱門歌曲〈Waka Waka (This Time for Africa)〉。以下是夏奇拉另3次登上世界盃舞台：

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■2014年巴西世界盃，夏奇拉再度登場，演唱〈La La La (Brazil 2014)〉熱情奔放的節奏，點燃氣氛。

■2010年南非世界盃，官方主題曲〈Waka Waka (This Time for Africa)〉由夏奇拉演唱，輕快的節奏，以及讓人容易記住的副歌，讓這首歌很快風靡全球，成為史上最成功的世足主題曲，MV累積突破45億次觀看。

■2006年德國世界盃，夏奇拉以為充滿拉丁旋律的〈Hips Don't Lie (Bamboo Ver.)〉受邀演唱經典代表作的世足特別版。

Shakira第四度登上世界盃舞台表演。美聯社

Shakira第四度登上世界盃舞台表演。。美聯社

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