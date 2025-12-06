世足抽籤儀式川普搶盡鋒頭 領和平獎大跳YMCA

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）2026年國際足總世界盃抽籤儀式表面上是關於足球，但實際上一切都圍繞著美國總統川普，他不僅得到一枚金質獎章，與外國領袖一同上演遊戲節目般的橋段，還隨著YMCA的音樂起舞。

法新社報導，這位美國總統兼前實境秀明星，今天從他走上華盛頓甘迺迪中心（Kennedy Center）紅毯的那一刻起，就搶盡了鋒頭。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天緊黏在川普身邊。英凡提諾在川普的兩個任期內都與他培養了密切關係，並確保鎂光燈從頭到尾都聚焦在川普身上。

川普向來不乏浮誇言論，但當一段精心製作的影片宣布他為國際足總新設立的和平獎首位得主，且英凡提諾對他的成就大加讚揚時，就連他自己似乎也一度有些詞窮。

英凡提諾說：「總統先生，這是您的獎項。這是您的和平獎。」他接著笑著補充說：「還有一枚漂亮的獎章給您，您可以戴著它去任何您想去的地方。」

川普隨即將這枚獎章掛在脖子上說：「我現在就要戴起來。」

這是英凡提諾一次極致的奉承之舉，他因與多位獨裁領導人關係密切而面臨批評。此舉無疑是針對川普近兩個月前未能贏得諾貝爾和平獎的遺憾。

儘管人權團體批評川普的強硬移民政策、派遣軍隊進入數個美國城市，以及在委內瑞拉附近集結軍力，川普仍獲頒這座獎項。

接著，英凡提諾將川普、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）一同請上舞台，他們是共同主辦本屆賽事的北美3國領袖。

不過抽籤儀式最終看起來像一場電視遊戲節目。3國領袖站在桌子前，打開裝有參賽隊伍名稱的球。加拿大總理抽到了加拿大，而墨西哥總統抽到了墨西哥。

但全場只有一個焦點。川普在滿堂笑聲中表示：「我想我現在知道這會是什麼了。」他接著舉起一張寫著「美國」的紙條說：「這太驚人了。」

川普原定在1小時後離開儀式會場，但他似乎樂在其中，多待了1個多小時，直到抽籤結束，期間還與卡尼和薛恩鮑坐著聊天。

當舞台上演奏他的招牌曲目YMCA時，如同他在2024年多場競選造勢活動上一樣，川普站起身來，跳起了他的招牌舞蹈。薛恩鮑姆和卡尼則仍然坐著。

不過，3國領袖後來在幕後舉行會談，旨在化解彼此的分歧。

英凡提諾將於格林威治標準時間17時（台灣時間7日凌晨1時）公布2026世足賽所有賽事的場地與開賽時間。之後，各參賽隊伍將把握距離明年6月11日世界盃開踢僅剩約6個月時間，進行最後備戰。（編譯：李佩珊）1141206