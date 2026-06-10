世足明開踢簽賭先開戰！中市博弈機房藏商辦、豪宅 警逮主嫌發薪現場扣45萬
2026世界盃足球賽即將於明（11）日點燃戰火，境外博弈平台紛紛推出「世足專區」搶攻賭盤市場。刑事局「中打」提前部署查緝行動，鎖定台中一個大型網路博弈集團，接連搜索北屯、西屯兩處機房，逮捕莊姓、劉姓主嫌等8人，查出近一年賭資高達1億3000萬元，並在主嫌發放員工薪資時當場查扣45萬餘元現金，全案近日遭檢方起訴。
台中地檢署指揮刑事局「中部打擊犯罪中心」偵三隊、台中市警局第三分局及刑大等單位組成專案小組，自今年一月展開追查，發現該集團以企業化模式經營網路賭博事業，不僅組織分工明確，還在西屯區商辦大樓及北屯區社區大樓內設置機房據點，透過網路平台提供真人百家樂、電子遊戲機台、運動賽事及彩票等多元下注項目，吸引賭客參與。
「中打」偵三隊隊長謝岳熹指出，專案小組歷經超過兩個月蒐證後，分別於2月及3月展開兩波搜索行動；調查發現，集團為防範警方查緝，除在機房內裝設監視系統掌握員工動態外，還建置遠端斷電設備，企圖在遭搜索時迅速滅證。不過專案小組早已掌握相關事證及運作模式，順利突破防線。
搜索當天，辦案人員意外撞見莊、劉兩名主嫌正在發放員工薪資，現場薪資現金立即遭查扣列為證物，連同其他現金共計45萬4200元，以及電腦主機、手機、監視器設備等相關證物一併帶回調查。警方同步清查20餘名涉案賭客，擴大追查金流與賭博網絡。
檢警調查指出，該集團近一年經手賭資突破1億3000萬元，規模不容小覷；全案偵查終結後，依違反賭博罪嫌將莊、劉等8名成員提起公訴。
謝岳熹指出，本屆世界盃首度擴編至48支球隊參賽，預期將帶動龐大博彩需求，近期已有多家境外博弈網站以高額賠率、快速提領及會員優惠等話術招攬民眾下注；警方將持續加強查緝非法簽賭行為，呼籲民眾切勿心存僥倖參與網路賭博，以免觸法受罰。
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