世足最孤獨觀賽點！杭州咖啡店群發4000則邀請 苦守整夜「0客人」

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2026世界盃足球賽今（12日）凌晨正式揭幕，大陸浙江杭州蕭山機場跑道旁的一間咖啡店，卻意外成為最冷清的觀賽場所。原來老闆提前半個月規劃觀賽活動，還向超過4000名好友發送邀請訊息，沒想到，等了一個晚上，一名客人都沒上門。

杭州咖啡店群發4000則邀請觀看世足賽，一整夜「0客人」。（圖／翻攝潮新聞）

狂發4000則邀請 慘變老闆自己包場

據《潮新聞》報導，這間名為「觀起茶咖」的店面開業僅一個多月，平時主要吸引前來看飛機起降的民眾。由於今年世界盃賽事時間多落在凌晨與清晨，老闆趙沖認為當地許多店家並未積極投入相關行銷，因此決定搶先布局，希望藉此開拓新客群。

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為營造觀賽氣氛，他特別在店內架設大型投影設備，並準備數千元人民幣的啤酒與零食，推出每人80元人民幣的觀賽套餐，甚至每天在朋友圈發布世界盃觀賽預熱廣告，也傳訊息邀請給微信朋友 ，「昨天傍晚，我還群發了4000人，私聊了好幾十位朋友。」然而從深夜一路等到凌晨3點開賽，店內始終空無一人。

趙沖坦言，雖然早有心理準備客人不會太多，但完全沒想到竟是「零人到場」。比賽開始前，他還數度以為有顧客上門，卻發現接近店門的車輛最後都選擇掉頭離去。

趙沖每天在朋友圈發布世界盃觀賽預熱廣告。（圖／翻攝潮新聞）

熱門賽事多集中在凌晨 恐難掀觀賽潮

眼見無人捧場，趙沖乾脆自己搬來椅子坐在投影幕前，成為全店唯一觀眾。他一邊喝著啤酒、吃著雞爪，一邊觀看揭幕戰。雖然並非資深球迷，仍特地購買40元人民幣的運彩，希望替比賽增添參與感，最終隨著墨西哥2比0擊敗南非，連押注的「平手」與「南非獲勝」也雙雙落空。

對於世界盃帶來的商機未如預期，趙沖仍抱持樂觀態度。他表示，接下來幾天仍會持續宣傳觀賽活動，希望週末能吸引更多客人上門。如果經過幾天觀察後仍無明顯效果，才會考慮調整營業策略。

事實上，今年世界盃賽程安排也讓不少餐飲業者面臨挑戰。由於多數熱門賽事集中在凌晨3點、清晨6點甚至上午10點開踢，與燒烤店、酒吧等夜間消費場所的營業時段錯開，讓不少業者直呼難以掌握商機，當地有燒烤店業者坦言，以往世界盃帶動的深夜聚餐熱潮，今年恐怕難以重現。

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