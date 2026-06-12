世足熱開跑 全台唯一KIA世界盃足球車巡迴展出

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記者鍾釗榛／台北報導

全台唯一The new Sportage x 2026 FIFA世界盃足球車。（圖／KIA提供）

隨著2026 FIFA世界盃腳步逐漸接近，Kia不只持續擔任賽事官方合作夥伴，更將世足熱潮帶進台灣。品牌近日宣布推出一系列結合足球與車款的互動活動，除了打造全台唯一的「世足足球車」巡迴展示外，也邀請民眾挑戰預測The new Sportage車室究竟能塞進多少顆官方比賽用球，有機會把限量聯名精品帶回家。

Kia擔任賽事官方合作夥伴，更將世足熱潮帶進台灣。（圖／KIA提供）

Kia近年積極布局新能源市場，成績也相當亮眼。今年3月上市的The new Stonic累積訂單突破900張，5月登場的The new Sportage更創下超過3,900張訂單，其中超過九成消費者選擇油電車型。加上全新年式Sorento加入戰線，帶動Kia全車系訂單較去年同期成長近60%，油電車銷售占比更從21%大幅提升至66%，展現強勁成長動能。

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Kia全車系訂單較去年同期成長近60%。（圖／KIA提供）

除了深耕新能源市場，Kia也持續投入足球發展。品牌自2007年起就是FIFA世界盃官方合作夥伴，本屆更推動「第49隊」計畫，透過官方護球員活動，讓來自世界各地的年輕球員有機會站上世界級舞台。在台灣，Kia自2021年起舉辦Kia Kid’s Cup足球賽，今年也將於7月18日在台中登場，持續培育基層足球人才。

Kia總代理台灣森那美起亞董事長劉家輝與全台唯一The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™足球車，一起迎接2026 FIFA世界盃。（圖／KIA提供）

最吸睛的莫過於全台唯一的The new Sportage世足足球車，車身披上世界盃主題彩繪，車內更塞滿官方比賽用球，6月13日起巡迴全台9間Kia展示中心。活動結束後，所有足球將捐贈給偏鄉學校及基層足球隊，讓世界盃熱情化為實際行動，把更多資源送進校園。Kia也將於6月19日至21日在全台展示中心舉辦足球主題活動，邀請民眾一邊感受世足魅力，一邊體驗品牌新能源車款的最新實力。

The new Sportage x 2026 FIFA世界盃足球車，6月13日起巡迴全台9間Kia展示中心。（圖／KIA提供）

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