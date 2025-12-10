世足盃抽籤點燃全球話題 北美旅運商機全面升溫

圖／達志影像路透社

2026世足盃分組結果5日揭曉後，全球足球熱潮迅速點燃。三個主辦國之一的美國，有11個城市承辦比賽，為迎接即將到來的數百萬國際旅客，聯邦政府也積極應戰，宣布啟動最高級別動員，確保海陸空交通順暢。而由於市場反應熱烈，各大旅遊網站與應用程式搜尋量暴增。專家預測，在全球對這場體育盛事的高度關注和熱情帶動下，2026年很可能成為北美體育旅遊史上豐收的一年。

紐約時報廣場的觀賽派對熱鬧非凡，球迷們穿著各隊球衣，擠在巨型螢幕前，屏息等待著結果揭曉。五日，美國、加拿大和墨西哥的領導人共同見證了世足盃抽籤結果出爐，這場備受矚目的盛事吸引了全球目光，也象徵各國球隊即將踏上爭奪榮耀的舞台。

加拿大總理 卡尼：「足球一直以來都是加拿大孩子們最喜愛的運動，上屆世足盃也有三分之二的國民收看比賽。這一次，勢必成為有史以來最盛大的盛事。」

本屆世界盃是首次由32支球隊，擴大到48支球隊角逐。抽籤結果，主辦國美國隊被分入D組，而英格蘭坐鎮的L組則面臨克羅埃西亞等強敵，外界普遍認為這是最難預測的「死亡之組」。

美國球迷：「我很看好分到美國隊的組別。我認為要晉級至少要拿到4分，現在他們很有機會擠進前兩名。」

美國球迷：「目前這樣的結果不是最好，但也不算太糟。我們確實會遇到一些挑戰，但我覺得我們能順利出線，而且表現會很不錯。」

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦，美國有11個城市承辦比賽，包括亞特蘭大、波士頓、達拉斯和休士頓等。而為因應即將到來的觀賽人潮，美國政府也迅速進入備戰模式。運輸部長達菲表示，總統已下達「最高指令」，要求各部門全面動員，從空中到地面，務必確保全球球迷的旅程順暢無礙，無論搭乘飛機、火車或巴士，每一段旅程都要安全且高效。

美國運輸部長 達菲：「在鐵路方面，我們正加緊準備，確保球迷在各主辦城市之間往返時，有足夠的車廂可以搭乘，並且列車要做到能準點且安全運行。所有相關工作都在積極進行，為即將湧入國內的大批球迷做好準備。」

此外，為了讓球迷在看球之餘，也能全方位享受旅行體驗，運輸部更推出十億美元補助計畫，鼓勵各大機場提升服務品質。從兒童遊樂區、哺乳室，到供長途旅客伸展身體的簡易健身區，都列入補助範圍。

美國運輸部長 達菲：「我們正在討論如何提供更健康的選擇，如何支持需要哺乳的母親，以及如何讓大家的旅行體驗更舒適。但說到底這只是討論，我不會強行推動這項政策到任何人身上。」

體育旅遊這個價值超過七千億美元的產業，正因世足盃話題發酵而全面升溫。數據顯示，抽籤公布後，各地球迷的旅遊搜尋量迅速飆升，北美各大城市瞬間成為熱門目的地。

旅遊專家 費希：「在Expedia的應用程式上，英國球迷搜尋北美行程的頻率就激增了85%；墨西哥球迷更是暴增超過200%。」

專家指出，體育旅遊的吸引力不只來自比賽本身，更在於球迷透過旅行建立的文化連結。當數以百萬計的旅客湧向主辦城市，他們在飯店、餐廳、購物行程上的每一次消費，都將成為地方經濟的重要動能；城市也會因足球，與世界更緊密連結。

旅遊專家 費希：「這將帶動全球旅遊成長，因為當球迷前往一座城市時，他們不會只是單純看比賽，還會訂飯店、在當地餐館用餐，並參與更多活動。」

這波世足旅遊熱潮不僅讓主辦城市受惠，也讓附近非主辦城市嗅到商機，積極推出一日遊與衍生觀光行程，分享這場全球盛宴的紅利。專家預測，在全球對這場體育盛事的高度關注和熱情帶動下，2026 年很可能成為北美體育旅遊史上最亮眼、最豐收的一年。

