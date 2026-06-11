世足盛事來襲！台灣運彩推千萬大獎 名車黃金等你抽

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2026美加墨世界盃足球賽即將開踢，台灣運彩即日起至7月20日推出「買運彩瘋足球名車黃金抽回家活動」，祭出總獎額超過千萬元好禮，還有加碼女性限定抽CHANEL精品名牌包。

本屆台灣運彩世界盃活動邀請蕭煌奇當代言大使，6月8日至7月20日期間連抽總額千萬元好禮。（圖／翻攝自台灣運彩官網）

本屆美加墨世界盃首度由3國共同舉辦，參賽隊伍更擴編至48支，創下歷屆之最。台灣運彩全面提供104場賽事的單場及場中投注，超過30種玩法供民眾選擇。

台灣運彩總經理林博泰表示，為歡慶世足賽開踢，凡於實體或線上投注站購買運彩，單筆或單張投注金額滿新台幣2000元，即可獲得抽獎資格，有機會將價值不菲的Land Rover Defender休旅車開回家。獎項還包括百萬元現金、20萬元等值黃金，以及星宇航空台北至東京商務艙來回機票等豐富好禮。

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同時，全台2700家投注站推出限定加碼回饋「蘋果日日抽」，活動期間到投注站購買運彩，單張彩券滿新台幣1000元，於活動網站登錄後，即可參加抽獎，獎品內容涵蓋iPad、AirPods以及Apple Watch等熱門蘋果商品，天天都有機會中獎。

本屆世足的另1大亮點，莫過於這很可能是葡萄牙球星C羅與阿根廷球星梅西最後一次征戰世界盃。最終獎項會花落誰家、葡萄牙能否圓夢封王，或是阿根廷成功衛冕，都將成為本屆賽事最大的看點。

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