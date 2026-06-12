世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於在日前正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。日前旗下擁有足球體育遊戲《EA SPORTS FC26》的遊戲巨頭 EA 子品牌 EA Sports 也用遊戲進行模擬，在過去連續四屆世足賽成功預測冠軍得主的他們根據模擬結果，預測西班牙軍團將睽違 16 年，捧起隊史第二座冠軍金盃。
每屆 FIFA 世界盃足球賽開打時，總會有許多人熱衷於預測最後誰能成功奪冠，成為大力神金盃的得主。而遊戲巨頭 EA 旗下的各種體育遊戲都是以現實球員的表現、數據為基礎，讓玩家們在遊戲中也能實際操作這些體育巨星努力取勝。
也因此，在過去幾屆 FIFA世界盃舉辦時，EA Sports 總會用自家遊戲模擬預測冠軍，到目前為止連續四屆完美預測，猜到2010 年由西班牙、2014 年德國、2018 年法國與 2022 年的阿根廷成為當屆世界盃冠軍得主，2022 年還準確預測了足球巨星 Lionel Messi 是當年的金球獎得主。
今年 EA Sports 再度用自家最新的《EA SPORTS FC26》模擬數百次比賽，結果西班牙在這數百次模擬中拿下了最多次冠軍，因此 EA SPORTS 也預測，2026 年將是西班牙無敵艦隊睽違 16 年後再度站上頒獎台，捧起第 23 屆世界盃冠軍獎盃，而西班牙 18 歲年輕小將 Lamine Yamal 將展現天賦，拿下今年表揚進球數最多的「金靴獎」。西班牙本屆世界盃的賽程將於 16 日正式開始，將先努力從與維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭同組競技的小組賽中脫穎而出。
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