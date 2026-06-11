世足賽倒數！現象級神作《藍色監獄》真人版電影8/12踢進台灣

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2026 世界盃足球賽即將燃起戰火，全球球迷熱血沸騰之際，今夏最瘋狂的《藍色監獄》足球風暴也將同步席捲全台！全網敲碗已久、集結眾男神偶像演出的超人氣動漫改編真人版電影《藍色監獄》，在世足賽開踢前夕，今片商正式宣布台灣將接續日本定檔8月12日炸裂大銀幕！

這部被譽為「改變日本足球漫畫歷史」、「最難被真人化」的超人氣動漫神作，在卡司發布後便引發全網暴動！經歷超過千人試鏡，最終網羅了日本影壇最當紅的「高顏值男神陣容」，由「新生代男神一哥」高橋文哉擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」，攜手國際級男團「&TEAM」成員 K、STARTO人氣男團「浪花男子」高橋恭平，以及櫻井海音、野村康太、綱啓永等人上演最極致的暗黑競技殊死鬥，更有實力派窪田正孝坐鎮飾演瘋狂教練繪心甚八，超狂的卡司名單讓日台網友紛紛高喊：「這卡司簡直是在拯救影壇！」、「光是看這群神級選角在銀幕上流汗嗆聲就值回票價！」

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《藍色監獄》真人電影的演員們不僅顏值爆表，為了精采呈現動漫中的足球神技，製作團隊更安排所有演員提前一年半接受前日本國腳松井大輔的集訓，動作場面親自上陣絕不馬虎。男主角高橋文哉透露，自己早在3年前便接獲主演邀約，儘管毫無足球經驗，仍抱著破釜沉舟的決心投入魔鬼特訓及拍攝：「我把自己能做到的一切毫無保留地投入這部作品，希望讓大家看見屬於高橋文哉的潔世一。這份渴望，正是我的『Ego』（自我）。」

近期預告曝光後，不少網友驚呼：「比想像中更熱血！」「神還原！」「畫面超燃！音樂超炸！」就連原作者實際去片場探班都驚嘆不已，金城宗幸說：「大家私底下感情超級好，但一開鏡立刻火花四射、眼神瘋狂交鋒！」另一作者野村優介也直呼：「這裡就是貨真價實的『藍色監獄』！」笑稱早已被真人版電影圈粉，迫不及待進戲院欣賞大銀幕。

電影描述為打造帶領日本奪下世界盃冠軍的最強前鋒，日本足球界啟動極端計畫「藍色監獄」，將300名高中前鋒關進封閉設施展開殘酷淘汰賽，最終只能有一人登上世界第一前鋒寶座，失敗者則永遠失去進入日本國家隊的資格，最終生存下來的，究竟是誰？《藍色監獄》真人版電影將於8月12日正式在台上映，

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