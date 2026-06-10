世足賽即將開踢 中檢警掃蕩賭博逾1.3億元
[NOWNEWS今日新聞] 刑事警察局偵查第六大隊日前偵破一個以企業化模式經營的網路博弈集團，該集團將賭博機房隱身於商業辦公大樓及社區住宅內，企圖規避查緝，但仍遭檢警聯手瓦解。專案小組歷經兩個多月蒐證，先後查獲莊姓、劉姓犯嫌經營賭博網站機房，清查近一年賭資高達新臺幣1億3,000餘萬元，並移送賭客20餘人，全案經臺中地檢署偵結後依法提起公訴。
刑事局第三隊隊長謝岳熹表示，今年1月接獲情資，鎖定一個大型網路博弈集團。警方調查發現，該集團組織架構完整、分工細膩，採企業化方式經營，成員分別負責網站管理、客服招募、帳務金流及賭客維護等工作，並刻意選擇商辦及社區住宅大樓作為據點，藉此掩飾非法博弈行為。
案經報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦後，專案小組展開長期監控與蒐證，並於2月12日及3月17日發動兩波搜索行動，分別查獲莊姓及劉姓主嫌所經營的賭博機房，當場查扣現金45萬4,200元、電腦主機、手機、監視器主機及相關帳冊資料等證物。警方進一步清查發現，該集團近一年經手賭資超過1億3,000萬元，並查出20餘名參與賭博的賭客，全案依賭博等罪嫌移送偵辦，經臺中地檢署偵結後已提起公訴。
警方在查緝過程中發現，涉案機房內竟供奉俗稱「偏財祖師」的劉海蟾祖師神像。民間傳說中，劉海蟾因收服會吐錢的「三腳金蟾」而被視為招財、求偏財的象徵，不少從事博弈或投機行業者奉祀祈求財運。然而警方強調，不論以何種形式包裝或寄託信仰，非法賭博終究觸法，難逃法律制裁。
隊長謝岳熹指出，隨著2026年世界盃足球賽將於6月11日開踢，本屆賽事擴增至48支球隊參賽，規模創下歷屆新高，近期已有不少境外博弈平台推出「世足專區」，以高賠率、快速出金及會員紅利等優惠吸引民眾下注。警方預估非法博弈活動將隨賽事熱度升溫，已全面加強相關情資蒐報與查緝作為。
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