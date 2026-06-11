世足賽在美加墨登場 洛杉磯維安全面升級

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這次美加墨世足賽門票首次全面採用動態定價，平均價格要比上屆卡達世界盃貴出5倍，全球足球迷抱怨連連。

但不管票價高低，能入場觀看世界盃比賽的人數畢竟有限，洛杉磯體育娛樂單位因此特別在距比賽場地10多公里外的洛杉磯奧運紀念體育場，安排一系列大型活動，讓民眾一邊開派對一邊看比賽。

洛杉機體育與娛樂委員會資深副總Jason Krutzsch指出，「在洛杉機紀念體育場舉行的球迷慶祝活動，每天可容納4萬人，你可以看到在我身後，球迷可以進來透過大尺寸電視觀賽，還有球迷互動體驗，所以我們想提供適合家庭的友善慶祝活動。」

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因此這屆世界盃會是場內場外一起熱鬧。公視國際記者張瀚在現場指出，「洛杉磯一共有8場的世界盃比賽，除了有地主隊美國隊的首戰，還有兩場伊朗隊的小組賽，對於安全維護是格外受到關注，另外街頭情勢不穩的洛杉磯，對於防範國際足球流氓趁機鬧事，是格外謹慎。」

這場洛杉磯檢警調聯合大執法記者會上，洛縣檢察長掏出一張類似足球裁判判罰離場的紅牌，上面羅列檢方重點打擊犯罪行為。

洛杉磯縣檢察長Nathan J. Hochman說，「如果你參與販賣假貨、仇恨犯罪、暴力犯罪、酒後駕車等違法行為，這張紅牌其實會讓你面臨坐牢，你可不是坐在板凳上看比賽，你只能在監獄裡看比賽了。」

另外，洛杉磯警方通報各種「送球票」到「抽獎」，假藉世界盃為名的網路與電信詐騙也極為活躍，提醒大家小心。

這屆世界盃分散在美加墨3國16個城市舉行，球場附近早就規劃層層封鎖線，但專家也提醒來自空中的威脅，全美各賽場已經畫出一個方圓3英里3000英尺以下全面禁飛管制區，嚴防無人機接近，為世界盃建立立體防護網。

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