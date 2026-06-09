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2026年世界盃足球賽（World Cup）即將於本週揭開序幕，主辦國之一的墨西哥卻傳出抗爭活動。墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 週二公開譴責教師工會在球迷區附近紮營抗議的行為，直指這是一種「挑釁」，意圖在國際賽事期間抹黑國家形象。

2026年世界盃足球賽（World Cup）即將在墨西哥、美國與加拿大三國聯合展開，然而墨西哥國內的教師工會卻選在此時發動抗爭。墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 週二（10日）對此表達強烈不滿，批評教師工會在墨西哥市中心球迷區（fan zone）附近紮營抗議的行為完全是「不可理喻」。

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Claudia Sheinbaum 在記者會上指出，這場抗爭活動顯然是一場「挑釁」，目的在於向國際社會傳達「看看墨西哥的情況有多糟」的負面訊息。她認為，教師工會刻意選擇在世足賽啟動週進行抗議，是為了利用國際媒體的關注度來向政府施壓，這種做法對國家形象並無幫助。

隨著世足賽熱潮席捲全球，墨西哥作為主辦國之一，本應展現熱情與活力，但國內的社會矛盾卻因賽事而浮上檯面。目前尚不清楚教師工會的具體訴求，但這場發生在球迷聚集地附近的抗爭，無疑為即將到來的體育盛事增添了一抹政治陰影。

原文出處：世足賽開踢在即！墨西哥教師工會抗爭 總統怒斥挑釁

本文由AI協作，經編輯審核後發布