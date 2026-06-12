世足賽開踢防詐迷因瘋傳！20多人電視裡跑2小時 網笑翻：然後錢就不見了

〔記者許國楨／台中報導〕2026世界盃足球賽開踢，社群平台瘋傳令人摸不著頭緒的「防詐提醒」，貼文寫著：「大家注意一下，近期又有一種詐騙，會有20幾個人在電視上跑，大概2個小時，你的錢會不見了。」另一版本則警告：「今天開始有個新型詐騙，電視裡20幾個人跑來跑去，然後你的錢就沒了，請大家一定要小心。」

許多網友起初看得一頭霧水，直到發現世界盃足球賽正如火如荼展開，才瞬間秒懂笑點，原來所謂「詐騙」，指的正是讓無數球迷心甘情願掏錢下注、購買運彩的世界盃賽事。

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這則迷因也迅速引發大批網友留言，有人笑稱：「那叫世界盃，四年騙一次騙不了多少錢。」、「像NBA那種每年都有的，你才會覺得可怕。」更有網友分享自身經驗：「以前同事買運彩都會報牌，我都故意跟他買相反，還真的贏過一些零用錢。」、「不早說，原來是四年一次的跨國大詐騙。」、「不准你胡說，我們是在做公益。」、「沒關係，我都等四年了，四年被騙一次也值得。」

還有人幽默補充：「錢沒了就算了，有時候還可能陪著一起上電視消失。」另有網友自嘲是「受害者前輩」留言說：「這個我懂，世界盃期間我也差點中過招，現在看轉播前都會先確認帳戶餘額，順便讓自己冷靜一下。」雖只是網友玩笑話，但也反映世界盃賽事驚人魅力，畢竟每逢四年一次足球盛宴開踢，除了球迷熬夜追賽、情緒跟著比分起伏外，不少人荷包也往往跟著比賽結果消長。

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