世足賽開踢！盤點5球員「球技跟長相一樣神」他29歲身價已27.5億

2026年世界盃足球賽11日開踢。（圖／翻攝自各球員IG）





2026年世界盃足球賽6月12日凌晨開踢，今年有48支球隊參賽，規模創歷屆新高。《EBC東森新聞》盤點5位男神級球員，分別是葡萄牙的若昂·內維斯（João Neves）、德國的萊昂·格雷茨卡（Leon Goretzka）、凱·哈費爾茨（Kai Havertz）、荷蘭的弗蘭基·德容（Frenkie de Jong）以及土耳其的阿爾達·居萊爾（Arda Güler），他們不只長得帥，更是憑藉球技與實力成為焦點人物。

若昂·內維斯（João Neves）

若昂·內維斯能否成為葡萄牙的奪冠拼圖？

來自葡萄牙的若昂·內維斯（João Neves），2026年代表葡萄牙

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國家足球隊參加世界盃，這位全能中場目前也效力於法甲豪門巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）。根據《ESPN》評選出的39位中，21歲及以下最佳球員名單，在第21名至第16名的「第三級別：中場大師」中，身為中場的內維斯獲得高度評價，中場球員雖然不像前鋒或守門員那樣直接左右進球與失球，但這類球員往往是球隊運轉的核心，需要高頻率參與攻守轉換，並掌控比賽節奏，因此被視為球隊不可或缺的關鍵人物，內維斯則是「具備極高觸球價值的防守與組織核心」，不僅能有效保護防線，也能透過傳導與跑動提升整體中場運作效率，被認為能提升球隊中場穩定性與攻守平衡。

若昂·內維斯（João Neves）為世足友誼賽而熱身。（圖／美聯社）

從塔維拉到本菲卡 青訓天才如何煉成？

《Paris Saint-Germain》指出，內維斯於2004年9月27日出生於葡萄牙塔維拉

（Tavira），從小便展現足球天賦，2012年開始接觸正規足球訓練後，2016年加入葡萄牙豪門本菲卡

（Benfica）青訓系統。在本菲卡期間，內維斯一路通過各年齡層梯隊考驗，逐步晉升；2020年12月，他與球隊簽下首份職業合約，並於2022年隨青年隊奪得歐洲青年聯賽冠軍，展現出驚人的發展潛力；2022年12月30日，內維斯在對陣布拉加的葡超聯賽中完成一軍首秀，正式踏上職業舞台。

在主帥羅傑·施密特（Roger Schmidt）的培養下，內維斯逐漸獲得更多上場時間，並協助本菲卡奪下2022至2023賽季葡超聯賽冠軍，接著完成歐洲冠軍聯賽初登場，成為球隊備受期待的新星；隨著出賽機會增加，內維斯憑藉穩定表現逐漸取得主力位置；2023年5月21日對陣里斯本競技時，他攻入職業生涯首顆進球，也讓外界更加看好他的未來發展。年僅21歲的內維斯近年已成為葡萄牙足壇最受矚目的新生代球員之一，他憑藉優異的能力逐漸站穩歐洲頂級舞台，也被外界視為葡萄牙國家隊未來十年的中場支柱。

國家隊快速崛起 歐洲盃八強班底成員

除了俱樂部賽事表現出色外，內維斯的成長速度也延伸到國家隊層級，2023年10月，內維斯在對陣波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中完成葡萄牙國家隊處女秀，正式踏上國際賽舞台。之後他持續獲得國家隊徵召；2024年歐洲國家盃期間，內維斯也獲得上場機會，協助葡萄牙一路挺進八強，累積寶貴的大賽經驗，同年夏天正式轉戰巴黎聖日耳曼，8月5日正式官宣簽約加盟。

若昂·內維斯女友是演員兼模特兒

除了在球場上的優異表現外，內維斯的感情生活近年也受到不少球迷關注，根據《A BOLA》、《La Gazzetta dello Sport》、《LUX》報導，他目前與葡萄牙新生代女演員兼模特兒瑪達蓮娜·阿拉岡

（Madalena Aragão）交往，兩人自2024年起公開戀情，成為葡萄牙體壇與演藝圈備受矚目的年輕情侶之一，瑪達蓮娜自童星時期便開始參與戲劇演出，近年活躍於葡萄牙影視圈，同時也經營社群平台，擁有不小知名度。兩人於里斯本相識後開始交往，隨著內維斯加盟巴黎聖日耳曼，她也經常現身球場觀戰，支持男友在俱樂部及國家隊的賽事，兩人平時雖然相對低調，但偶爾會在社群平台分享合照與生活點滴，被不少葡萄牙媒體稱為新世代的「金童玉女」組合。

萊昂·格雷茨卡（Leon Goretzka）

萊昂·格雷茨卡能否助坦克大軍重返榮耀？

第二位是1995年2月6日出生、31歲的萊昂·格雷茨卡（Leon Goretzka），今年代表

德國國家足球隊

參加世界盃，目前效力於德國足球甲級聯賽的拜仁慕尼黑（FC Bayern München）。根據《FIFA》、《FCBINSIDE》報導，在現代德國足球的中場體系中，格雷茨卡一直被視為「力量與技術兼具」的代表人物之一，他擁有出色的推進能力、禁區後插上威脅，以及攻守兩端的覆蓋範圍，被長期評價為德國近代最具影響力的全能中場之一。

萊昂·格雷茨卡（Leon Goretzka）向球迷揮手致意。（圖／美聯社）

17歲踏上職業舞台 德國新星成名之路

格雷茨卡出生於德國波琴（Bochum），從小在當地球隊展開足球訓練，少年時期就展現超齡成熟度，2012年，他在年僅17歲時便完成職業首秀，迅速成為德國足壇關注的新星；隨後他加盟沙爾克04（FC Schalke 04），效力期間，他不僅穩定出賽，也逐漸成為球隊中場核心，憑藉遠射能力與空中優勢建立名聲，並在2014年首次入選德國國家隊。

萊昂·格雷茨卡躍升德國國腳主力

在沙爾克04期間，格雷茨卡逐步完成從新秀到主力的轉變，他在這段時期展現出極強的「Box-to-Box（全能中場／B2B）」能力，能在防守與進攻之間高速切換；2014年起，他開始固定入選德國國家隊，並在2016年里約奧運隨隊拿下銀牌，逐漸奠定國際賽地位，這段時期也被認為是他邁向世界級中場的起點；2018年，格雷茨卡加盟拜仁慕尼黑，職業生涯進入巔峰階段；2019至2020年效力於德國足球甲級聯賽（德甲，Bundesliga）豪門拜仁慕尼黑（Bayern Munich）時，完成歐洲冠軍聯賽冠軍（UEFA Champions League）、德甲聯賽冠軍（Bundesliga）與德國足協盃冠軍（DFB-Pokal）「三冠王」壯舉，後續數年間，他持續協助拜仁在德甲維持霸主地位，並累積多座聯賽與國內盃賽冠軍，成為球隊重要輪換核心與大賽經驗支柱。

萊昂·格雷茨卡場外私生活

格雷茨卡私下也是一個很有善心的人，他在2020年疫情期間與隊友共同發起慈善計畫，協助醫療與社福機構募資，此舉也在德國社會獲得高度評價；至於感情生活，他長期保持低調，疑似與德國健身網紅瑪蒂亞·費雪（Mathea Fischer）穩定交往多年，但兩人從未正式公開，也極少在公開場合談論私人生活，儘管偶爾有被拍到一同現身的畫面，但整體仍維持相當低調的相處模式。

凱·哈費爾茨（Kai Havertz）

哈費爾茨是德國鋒線重建的關鍵嗎？

第三位是凱·哈費爾茨，他在德國新世代球星之中一直是備受矚目的代表人物，根據《Bavarian Football Works》、《Reuters》報導，身高193公分的他兼具技術、視野與得分能力，能勝任前鋒、影鋒與攻擊中場等多個位置，2026年世界盃開打前，《ESPN》將他列入重點觀察球星之一，而外界也期待這位德國前場核心，能帶領球隊重返世界強權之列。

凱·哈費爾茨（Kai Havertz）做出慶祝得分手勢。（圖／美聯社）

17歲德甲登場：改寫紀錄的少年時代

27歲的哈費爾茨於1999年6月11日出生於德國亞琛（Aachen），從小便展現驚人足球天賦，根據《tz.de》報導，11歲時加入勒沃庫森（Bayer 04 Leverkusen）青訓體系，哈費爾茨在14、15歲時還曾是隊上身材較矮小的球員，急速長高的過程曾讓他短暫面臨協調性變差、盤帶不適應甚至膝蓋傷病的困擾，還好最後他也成功克服；2016年，年僅17歲的他完成德甲初登場，成為當時勒沃庫森隊史最年輕德甲出賽球員；隔年更成為俱樂部最年輕進球者，迅速受到歐洲各大豪門關注。德國媒體當時形容他是「德國足球下一位超級巨星」，而他也曾獲得德國青訓最高榮譽之一的Fritz Walter Medal肯定。

凱·哈費爾茨為何被稱為「大場面先生」？

效力勒沃庫森期間，哈費爾茨逐漸展現超齡成熟的進攻能力，他不僅擅長後插上得分，也具備出色的傳球與組織能力，因此被視為德國最全面的進攻中場之一；20歲前便完成德甲百場出賽，刷新聯賽最年輕百場紀錄；2020年夏天，英超豪門切爾西（Chelsea F.C.）將他帶到英格蘭，雖然初期適應不算順利，但2021年歐洲冠軍聯賽決賽成為他生涯最重要時刻，面對曼城（Man City）的冠軍戰中，哈費爾茨攻入全場唯一進球，幫助切爾西奪下隊史第二座歐冠冠軍；之後他又陸續幫助球隊拿下歐洲冠軍聯賽冠軍（2021）、歐洲超級盃冠軍（2021）、世界冠軍球會盃冠軍（2021），他在歐冠決賽與世俱盃決賽都攻入致勝球，因此被球迷稱為「大場面先生」（Big Game Player）。

哈費爾茨轉戰兵工廠

2023年夏天，哈費爾茨轉投英超勁旅阿森納（Arsenal），加盟初期外界曾質疑其高額轉會費，但隨著賽季進行，他逐漸成為主帥阿爾特塔體系（Mikel Arteta's System）中的重要棋子，除了進球能力外，他積極逼搶、防守回追及無球跑動能力也獲得高度評價。哈費爾茨本人也曾表示，自己如今最適應的位置就是中鋒，因為能夠擁有更大的活動空間與自由度。不少阿森納球迷認為，他最大的價值不只是進球，而是串聯進攻、創造空間與團隊戰術執行能力。

從新秀到主力：哈費爾茨的國家隊進化

2018年，哈費爾茨首次入選德國國家隊，成為首位1999年出生的德國國腳，此後陸續參加2020歐洲國家盃（UEFA EURO 2020）、2022卡達世界盃（The FIFA World Cup Qatar 2022）、2024歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）、2026世界盃。近年德國隊進行世代交替，他與賈馬爾·穆夏拉（Jamal Musiala）、弗洛里安·維爾茨（Florian Wirtz）等新生代球星被視為重建核心，2026年世界盃前，哈費爾茨也表示已從傷勢中完全恢復，希望幫助德國重返世界頂尖行列。

哈費爾茨愛情長跑修成正果

除了足球成就外，哈費爾茨的感情生活同樣受到球迷關注，根據《Bild》報導，他自2018年起便與德國網紅兼模特兒蘇菲亞·哈費爾茨（Sophia Havertz）交往，兩人一路走過勒沃庫森、切爾西與阿森納時期，感情十分穩定；2023年夏天，兩人正式宣布訂婚；2024年7月，哈費爾茨與蘇菲亞在德國舉辦婚禮，正式成為夫妻，被不少球迷稱為足壇最登對情侶之一；2025年3月，夫妻倆迎來第一個孩子誕生，哈費爾茨也正式升格當爸爸。另外，蘇菲亞在哈費爾茨轉戰英格蘭後放下原有生活圈，專心陪伴他發展職業生涯，因此哈費爾茨多次公開感謝妻子的支持，認為她是自己人生中最重要的後盾之一。

弗蘭基·德容（Frenkie de Jong）

德容能扛起荷蘭衝擊世界盃的希望嗎？

第四位是弗蘭基·德容，提到當代最具代表性的組織型中場，荷蘭國腳德容絕對是許多球迷心中的答案，他擁有出色控球能力、傳球視野與推進技巧的他，被視為荷蘭傳奇中場哲學的最佳傳承者之一，隨著2026年世界盃即將開踢，這位荷蘭中場核心也被認為是橘衣軍團爭取佳績的重要關鍵人物。

正在練球的弗蘭基·德容（Frenkie de Jong）。（圖／美聯社）

德容是怎麼被阿賈克斯發掘的？

德容於1997年5月12日出生於荷蘭阿克爾（Arkel），父母都曾參與業餘足球運動，因此他從小便在足球環境中成長，根據《FC Barcelona》、《The Guardian》報導，德容最初效力當地球隊ASV Arkel，隨後加入威廉二世（Willem II）青訓體系，由於擁有優異球感與閱讀比賽能力，很快便受到荷蘭豪門阿賈克斯（Ajax）球探關注。2015年，阿賈克斯以象徵性轉會費將他帶到阿姆斯特丹，這筆交易後來被外界視為俱樂部近年最成功的投資之一。

歐洲新中場巨星的誕生

德容真正讓世界認識他的舞台來自2018至2019賽季，當年阿賈克斯在歐洲冠軍聯賽接連淘汰皇家馬德里（Real Madrid）與尤文圖斯（Juventus），一路闖進四強，創下近代歐洲足壇最令人驚豔的「黑馬奇蹟」。身為中場核心的德容，是整支球隊運轉的發動機，他不但能從後場持球突破對手壓迫，更能精準掌控比賽節奏，當時包括《BBC》、《ESPN》都將他列入世界最佳年輕球員行列；2019年，德容協助阿賈克斯奪下荷甲聯賽與荷蘭盃雙冠王，正式躋身世界級中場之列。

巴薩傳控體系中的關鍵拼圖

憑藉阿賈克斯的精彩表現，巴塞隆納於2019年以約7500萬歐元（約新台幣27.5億元）簽下德容，由於阿賈克斯與巴塞隆納同樣深受荷蘭名帥約翰·克魯伊夫（Johan Cruyff）足球理念影響，因此外界普遍認為德容是巴薩傳控體系（Tiki-Taka）的理想接班人。加盟初期，他曾歷經多次教練更替與球隊重建，但依然逐步成為中場核心人物，無論擔任後腰、雙中場還是自由組織者，他都能透過持球推進與傳導能力改變比賽節奏。西班牙媒體《Mundo Deportivo》曾形容德容是「巴塞隆納最不可替代的中場之一」。

荷蘭國家隊重要人物

在荷蘭經歷無緣2018世界盃的低潮後，他成為國家隊重建的重要人物；2019年歐洲國家聯賽，德容協助荷蘭闖進決賽；2022年卡達世界盃則帶領球隊晉級八強；2024年歐洲國家盃期間，他雖因傷缺席部分賽事，但依舊被視為荷蘭最重要的中場靈魂人物之一；隨著2026世界盃到來，29歲的德容正值職業生涯成熟期，外界期待他能率領荷蘭再度挑戰世界冠軍。

德容最大的特色並非進球數據，而是掌控比賽的能力，他擅長利用身體轉向擺脫壓迫，即使面對多人包夾也能冷靜處理球權。許多教練與評論員認為，他最大的價值在於能讓球隊從防守瞬間轉換為進攻。英國媒體《The Athletic》曾分析，德容是當今歐洲最擅長透過帶球突破中場防線的球員之一，而這項能力正是現代足球極為珍貴的特質。

德容與青梅竹馬愛情長跑

除了球場表現受到矚目外，德容的感情生活也一直是球迷關注焦點，根據《RTL Boulevard》報導，他與女友米基·基梅尼（Mikky Kiemeney）的愛情故事在荷蘭家喻戶曉，兩人早在青少年時期便相識，當時德容仍在威廉二世青訓體系踢球，而基梅尼則是女子曲棍球選手，隨著德容轉戰阿賈克斯、巴塞隆納，再到成為荷蘭國家隊主力，基梅尼始終陪伴在旁。2022年，德容正式向交往多年的基梅尼求婚成功；2023年結婚，同年11月，兩人迎來第一個兒子出生，升格為父母；2025年8月，再迎接第二個兒子出生。基梅尼目前在社群平台擁有百萬粉絲，被譽為荷蘭最具人氣的足球員伴侶之一，不過兩人鮮少刻意炒作話題，多數分享內容都是家庭與日常生活，因此深受球迷喜愛。

阿爾達·居萊爾（Arda Güler）

居萊爾會成為世界盃最大黑馬嗎？

第五位是阿爾達·居萊爾，年僅21歲的他，已經成為皇家馬德里與土耳其國家隊的重要戰力，不僅被譽為「土耳其梅西」，更被視為土耳其自2002年世界盃季軍世代以來最具天賦的球員之一。隨著2026年世界盃即將開踢，若要選出近年歐洲足壇竄起速度最快的新星之一，土耳其國腳居萊爾絕對名列前茅，對於睽違多年希望重返世界強權行列的土耳其而言，這位21歲天才的表現很可能決定球隊在世界盃能走多遠。

阿爾達·居萊爾（Arda Güler）在比賽中示意裁判。（圖／美聯社）

居萊爾從地方球隊一路踢進豪門

居萊爾於2005年2月25日出生於土耳其首都安卡拉，根據《FourFourTwo》、《Real Madrid CF》、《Managing Madrid》報導，他的足球旅程始於青年聯合體育足球俱樂部（Gençlerbirliği）青訓系統，2019年被土耳其豪門費內巴切（Fenerbahçe）相中延攬，短短兩年後，他便完成職業隊初登場，成為土耳其足壇最受矚目的天才少年之一，效力費內巴切期間，居萊爾憑藉細膩的左腳技術、盤帶能力與遠射功夫迅速爆紅；2022至2023賽季，他幫助球隊奪得土耳其盃冠軍，並獲選決賽最佳球員；2023年夏天，包括巴塞隆納、AC米蘭與多支英超豪門都曾追逐這位土耳其天才，最終皇家馬德里成功完成簽約，將他帶到西班牙。

從替補到核心 居萊爾是如何翻身的？

對於當時僅18歲的居萊爾而言，加盟世界最大俱樂部之一無疑是職業生涯的重要轉折點，然而加盟初期並不順利，他先後遭遇膝蓋與肌肉傷勢影響，加上當時皇馬陣中擁有裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）、維尼修斯·儒尼奧爾（Vinícius Júnior）、羅德里戈·戈斯（Rodrygo Goes）等眾多球星，因此出賽機會有限。

真正的轉捩點出現在2025至2026賽季，在新教練體系下，居萊爾逐漸獲得穩定先發機會，並從邊路進攻手轉型為球隊進攻組織核心。外媒《Managing Madrid》指出，他已經成為皇馬最具創造力的球員之一，在西班牙足球甲級聯賽機會創造數據名列前茅，與基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）之間更培養出極佳默契。2025至2026賽季，他繳出6球、12助攻成績單，並獲選歐洲冠軍聯賽年度最佳年輕球員。

國家隊新領袖 帶領土耳其重返世界舞台

國家隊方面，居萊爾於2022年完成土耳其成年國家隊首秀，2024年歐洲國家盃，他在小組賽轟進世界波進球，協助土耳其闖進八強，也讓全球球迷正式記住這位天才少年；截至2026年，他已為土耳其國家隊攻入6球，成為國家隊最重要的進攻核心之一，土耳其主帥文森佐·蒙特拉（Vincenzo Montella）也將他視為衝擊世界盃的重要王牌。

居萊爾最廣為人知的綽號就是「土耳其梅西」，因為他同樣擁有慣用左腳、出色盤帶、狹小空間控球能力與遠射技巧，雖然他本人曾表示希望外界稱呼他為「Arda」，而非「下一個梅西」，但許多球探報告仍認為他的創造力與傳球視野，是當代年輕球員中的頂尖水準。《Madrid Xtra》指出，皇馬青訓總教練阿爾法羅・阿貝羅亞（Álvaro Arbeloa）更公開表示，居萊爾不只是未來之星，而是已經能在當下改變比賽的球員。

居萊爾與籃球女神穩定交往

除了球場表現之外，居萊爾的感情生活近年也受到土耳其媒體高度關注，目前他與土耳其女子籃球員杜魯·奈曼（Duru Nayman）穩定交往，奈曼曾效力於土耳其女子籃球聯賽，同時也是當地相當有人氣的運動員，兩人的戀情於2024年左右逐漸曝光，之後經常被拍到一同出席活動與家庭聚會；2026年2月，居萊爾迎來21歲生日及皇家馬德里生涯第100場正式比賽時，奈曼特別準備驚喜慶生，相較於許多足球明星高調經營社群，兩人感情相對低調。

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