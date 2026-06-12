世足賽首戰贏南非 墨國9旬婦坐輪椅看轉播歡呼

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緊盯著大螢幕的球迷們，看到贏球，陷入狂歡，在場的樂隊馬上演奏起來。

2026年FIFA世足賽開踢，12日凌晨展開第一場賽事，由地主國墨西哥隊迎戰南非隊，在墨西哥隊踢進第2球後，球迷們歡喜地宛如過節。

墨西哥球迷洪貝托與亞歷洋德羅說，「這感覺太棒了，我從沒像今天這樣高唱國歌，我能感受到這感覺融入我的血液，你看，它就在我皮膚上。」「每屆世界盃，我們都在主場出賽，今天是屬於我們的世界盃。」

墨西哥城西北部的社區，也有一名高齡92歲的阿嬤，是當地最年長的足球迷，儘管已經不良於行，開幕賽也要求姪女帶著她，到橋下看比賽轉播，為國家隊加油。直到看到比賽勝利，她也忍不住激動歡呼。

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墨國高齡足球迷索璃雅諾表示，「那種感覺真是太棒了，當看到他們進球了，你會興奮不已，周圍的人也會跟著歡喜，你會感受到那種狂喜，帶著狂歡的情感釋放。」

同樣上演慶祝場面的，還有南韓。南韓在瓜達拉哈拉舉行的A組賽事中，以2比1逆轉勝、擊敗捷克。進球的瞬間，讓不少球迷開心的跳了起來。

不過，球場內踢球，場外卻有聚集抗議人潮。阿茲特克球場球場外，上午聚集不少民間團體，有激動的抗議者，不斷衝撞現場架設的護欄，最後還爆發激烈的警民衝突。

這些抗議民眾由失蹤者家屬、教師工會等團體組成，高舉著失蹤親人的照片，訴求教育政策改革、暴力犯罪問題處理等問題。最後員警動用催淚瓦斯、還動員騎警驅趕抗議民眾，才讓數萬名球迷進入體育場。

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