世足賽/比利時晉級 古拉索寫下紀錄

加勒比海小國古拉索在世界盃資格賽中逼和牙買加，首度奪下世界盃門票，哨音一響全體跪下慶賀。 （路透）

本報綜合外電報導

世界盃足球賽歐洲組，比利時在自家主場以7比0大勝來訪的列支敦斯登，以小組第一之姿前進2026世界盃足球賽。布魯塞爾許多餐廳、酒吧都有直播這場賽事，吸引許多球迷共襄盛舉、徹夜狂歡。

這場比賽於18日晚間於列日的摩利斯－杜福芮斯尼體育場舉行。比利時最終以7比0的比數戰勝列支敦斯登，在8場的小組賽中拿下5勝3和，總積分18分。以分組第一之姿晉級明年由加拿大、墨西哥和美國聯合舉辦的2026年國際足總世界盃。

廣告 廣告

西班牙在主場以2比2和土耳其踢平，但仍以E組第一收官，並追平義大利在正式比賽中，31場不敗紀錄。蘇格蘭以4比2擊敗丹麥，自1998年後重返世界盃舞台。包括土耳其與波蘭在內的分組第二名隊伍，將進入明年3月的附加賽爭奪最後名額。

2026年世界盃歐洲區資格賽終於落幕，五支歐洲隊在最後一日確定晉級，包括西班牙、比利時、瑞士、蘇格蘭與奧地利。

另外，世界盃最大的奇蹟也降落在古拉索這個小國，加勒比海迷你島國古拉索和牙買加踢平，最終以6戰12分力壓群雄登頂小組第一，闖進世界盃大賽，哨音一響全體小將東倒西歪跪地，有人痛哭有人大喜，慶祝這奇蹟的一刻。

古拉索人口15.6萬，國土面積444平方公里，奇蹟般闖進2026年世界盃會內賽，正式成為史上晉級國家中人口最少的隊伍。