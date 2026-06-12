世足賽》海地隔52年、巴拉圭睽違16年重返世界盃 林佳龍邀國人為友邦加油

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2026世界盃足球賽正式開踢，友邦海地、巴拉圭參賽。美聯社



2026 FIFA世界盃開踢，外交部長林佳龍今（12)日透過社群貼文表示支持，並表示，很高興看見台灣友邦巴拉圭及海地站上全球矚目的足球殿堂。他指出，運動讓世界相連，也讓友誼跨越國界，邀請國人朋友這個週末一起關注友邦賽事，為巴拉圭、海地加油。

林佳龍表示，這次巴拉圭睽違16年重返世界盃舞台，海地則相隔52年再次闖進會內賽，兩國一路走來都寫下精彩故事。巴拉圭與海地都是台灣的重要友邦，能在全球矚目的世界盃舞台上展現實力，令人感到高興與祝福。

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林佳龍指出，相信許多球迷朋友也早已記下賽程，準備為自己支持的球隊應援。他也祝福所有球隊都能踢出精彩好球，讓大家一起享受世界盃的熱情。

林佳龍表示，世界盃不只是體育盛事，也是各國人民交流與彼此支持的重要時刻。台灣也將持續珍惜與友邦的情誼，透過運動與各項交流，讓友誼跨越國界、持續深化。

台灣南美洲友邦巴拉圭將在台灣時間明（13）日上午九時對戰美國；中美洲友邦海地將在台灣時間14日上午九時首戰蘇格蘭。

世足賽開踢，外交部長林佳龍呼籲國人為友邦海地、巴拉圭加油。翻攝臉書

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