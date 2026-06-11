世足賽》美國拒裁判入境 開賽前夕警告墨西哥旅遊高風險

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2026年6月10日，墨西哥城體育場。美聯社



2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）將於明天（6/12）登場，分別在美、加、墨16座城市舉行，開賽前紛爭不斷，獲選2025年非洲最佳裁判的索馬利亞籍裁判被美國拒絕入境；而美國在開賽前3天提醒旅客，先看墨西哥旅遊風險，問題是，墨西哥3個場館之一的所在地被列為3級風險，應「重新考慮」，但現在才提醒重新考慮，未免太晚。

旅遊風險

路透社報導，美國駐墨西哥大使館9日在社群平台上發文，提醒旅客出發前往墨西哥參加世足賽前，先查看最新的旅遊警戒等級和風險資訊。美國國務院對墨西哥各州都有旅遊警告評級，1級是正常提防、2級為提高警覺、3級應重新考慮旅行、4級是不要前往。

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此次世足賽，墨西哥的3座球場分別在首都墨西哥城、瓜達魯佩（Guadalupe，位於蒙特雷都會區）、薩波潘（Zapopan，位於瓜達拉哈拉Guadalajara都會區）。前兩者被美國列為2級風險，而薩波潘是3級，也就是應該重新考慮是否前往。

2026年6月10日，墨西哥的瓜達拉哈拉市中心，路上一張尋找失蹤男子的小海報。路透社

美國國務院對墨西哥的整體旅遊警告指出，墨西哥有恐怖主義、犯罪、綁架、挾持的風險，建議不要在天黑後進行城市之間的移動，不要隨便攔計程車，應避免單獨外出。

本次世足賽，美國隊也不會在墨西哥進行任何分組賽。

票價超貴

本屆比賽中，分組賽當中如果沒有地主國，那麼最低票價介於140美元至265美元（約4444元至8413元台幣）；不是主場但最低價還能到265美元，通常就是阿根廷隊（有巨星梅西）、葡萄牙隊（有巨星C羅）、或者像是巴西隊與英格蘭隊這些球迷眾多的隊伍。

決賽將於7月19日在紐約進行，普通座位最低為4185美元（約13.3萬元台幣），高則8680美元（約27.5萬元台幣）；貴賓席則高達7.3萬美元（約232萬元台幣）；雖然國際足總有提供60美元的特價票，但僧多粥少。

2026年6月10日，國際足球總會主席英凡提諾在墨西哥城體育場舉行的記者會上。美聯社

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，本屆世足賽的平均票價是略低於500美元。

據密西根大學經濟學家施曼斯基（Stefan Szymanski）計算，1994年美國舉辦世足賽時，當時平均票價是58美元，決賽最貴475美元，考慮32年來的通膨調整，換算目前幣值，則是平均131美元、決賽最貴1069美元，看來真是漲了不少。

裁判被禁止入境

獲選2025年非洲最佳裁判的索馬利亞籍裁判阿爾坦（Omar Artan），原本可以成為首個在世足賽執法的索馬利亞人，上週取得赴美簽證，但本月6日抵達美國邁阿密國際機場時，遭美國拒絕入境，理由是「因審查問題，被認為不符合入境資格」，但美方沒有說明是什麼問題。

2026年5月24日，索馬利亞籍裁判阿爾坦（中）在摩洛哥舉行的非洲冠軍聯賽決賽。美聯社

美聯社報導，一名美國官員稱，拒絕入境的原因是「與疑似恐怖組織成員有關聯」。索馬利亞的官員則說，川普政府推出的打擊移民政策中，將40個國家列為禁止入境對象，索馬利亞是其中之一，阿爾坦可能是因為這些限制而被拒絕入境。

川普去年曾罵美國境內的索馬利亞移民是「垃圾」（garbage），稱他們對美國沒有任何貢獻，希望他們離開。

阿爾坦已於10日返抵索馬利亞，強調捍衛國家尊嚴是每個國民的責任，「無論索馬利亞處於什麼狀況，它都是我們的國家。那面國旗是我們的，那本護照也是我們的」。

而對於美國拒絕裁判入境，國際足球總會主席英凡提諾說，他們也無能為力，「我們有努力解決問題。有時候，大吼大叫只會適得其反，反而不利於找到解方。我們一直在努力解決，信不信由你。但我們也得認清，我們不是可以凌駕於政府和警察之上的世界之王」。

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