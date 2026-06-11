世足賽》美國拒裁判入境 開賽前夕警告墨西哥旅遊高風險
2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）將於明天（6/12）登場，分別在美、加、墨16座城市舉行，開賽前紛爭不斷，獲選2025年非洲最佳裁判的索馬利亞籍裁判被美國拒絕入境；而美國在開賽前3天提醒旅客，先看墨西哥旅遊風險，問題是，墨西哥3個場館之一的所在地被列為3級風險，應「重新考慮」，但現在才提醒重新考慮，未免太晚。
旅遊風險
路透社報導，美國駐墨西哥大使館9日在社群平台上發文，提醒旅客出發前往墨西哥參加世足賽前，先查看最新的旅遊警戒等級和風險資訊。美國國務院對墨西哥各州都有旅遊警告評級，1級是正常提防、2級為提高警覺、3級應重新考慮旅行、4級是不要前往。
此次世足賽，墨西哥的3座球場分別在首都墨西哥城、瓜達魯佩（Guadalupe，位於蒙特雷都會區）、薩波潘（Zapopan，位於瓜達拉哈拉Guadalajara都會區）。前兩者被美國列為2級風險，而薩波潘是3級，也就是應該重新考慮是否前往。
美國國務院對墨西哥的整體旅遊警告指出，墨西哥有恐怖主義、犯罪、綁架、挾持的風險，建議不要在天黑後進行城市之間的移動，不要隨便攔計程車，應避免單獨外出。
本次世足賽，美國隊也不會在墨西哥進行任何分組賽。
票價超貴
本屆比賽中，分組賽當中如果沒有地主國，那麼最低票價介於140美元至265美元（約4444元至8413元台幣）；不是主場但最低價還能到265美元，通常就是阿根廷隊（有巨星梅西）、葡萄牙隊（有巨星C羅）、或者像是巴西隊與英格蘭隊這些球迷眾多的隊伍。
決賽將於7月19日在紐約進行，普通座位最低為4185美元（約13.3萬元台幣），高則8680美元（約27.5萬元台幣）；貴賓席則高達7.3萬美元（約232萬元台幣）；雖然國際足總有提供60美元的特價票，但僧多粥少。
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，本屆世足賽的平均票價是略低於500美元。
據密西根大學經濟學家施曼斯基（Stefan Szymanski）計算，1994年美國舉辦世足賽時，當時平均票價是58美元，決賽最貴475美元，考慮32年來的通膨調整，換算目前幣值，則是平均131美元、決賽最貴1069美元，看來真是漲了不少。
裁判被禁止入境
獲選2025年非洲最佳裁判的索馬利亞籍裁判阿爾坦（Omar Artan），原本可以成為首個在世足賽執法的索馬利亞人，上週取得赴美簽證，但本月6日抵達美國邁阿密國際機場時，遭美國拒絕入境，理由是「因審查問題，被認為不符合入境資格」，但美方沒有說明是什麼問題。
美聯社報導，一名美國官員稱，拒絕入境的原因是「與疑似恐怖組織成員有關聯」。索馬利亞的官員則說，川普政府推出的打擊移民政策中，將40個國家列為禁止入境對象，索馬利亞是其中之一，阿爾坦可能是因為這些限制而被拒絕入境。
川普去年曾罵美國境內的索馬利亞移民是「垃圾」（garbage），稱他們對美國沒有任何貢獻，希望他們離開。
阿爾坦已於10日返抵索馬利亞，強調捍衛國家尊嚴是每個國民的責任，「無論索馬利亞處於什麼狀況，它都是我們的國家。那面國旗是我們的，那本護照也是我們的」。
而對於美國拒絕裁判入境，國際足球總會主席英凡提諾說，他們也無能為力，「我們有努力解決問題。有時候，大吼大叫只會適得其反，反而不利於找到解方。我們一直在努力解決，信不信由你。但我們也得認清，我們不是可以凌駕於政府和警察之上的世界之王」。
更多太報報導
【有片】京都名景天橋立驚見熊下海游泳！上岸躲樹林深夜被捕獲
美伊戰爭大幅消耗彈藥 為何造1枚愛國者飛彈需要數年？
無人艇「海盜」搶救阿帕契飛官 一窺美國海軍首支無人系統部隊
其他人也在看
【Hot台股】台股狂洩千點後急拉500點...網喊「特賣轉瞬即逝」 專家搖頭：觀望為佳
「特賣轉眼即逝QQ」「大量空軍擊墜 空頭結束了 多蛙即將勝利」「打腳成功 準備噴」「果然V了 好安心」「大奇蹟日要來了」
NBA總冠軍賽》OG Anunoby「準絕殺」馬刺 尼克上演冠軍賽史上最大分差逆轉勝聽牌
2026年NBA總冠軍賽，聖安東尼奧馬刺與紐約尼克的系列賽G4繼續在Madison Square Garden進行，馬刺靠著團隊高達6成命中率及5成4的三分命中率，半場得到76分，大幅領先尼克的49分。
i-dle薇娟黑髮＋洋裝美出新高度、同款包被問翻，不到5千就收！加碼推小資神包
平價包包推薦：i-dle曹薇娟曬PEDRO Demi Maxi包最近 i-dle成員曹薇娟就靠一顆PEDRO包包，展現低調高級感！頂著全新黑髮造型現身的薇娟，最近在社群曬出日常穿搭照，還可愛寫下「喜歡到不行～」，瞬間讓粉絲暴動。照片中的她身穿簡約黑色洋裝，搭配 PEDRO Demi Maxi 深灰褐色...
大學申請入學放榜 11校醫學系137缺額近五年新高 7校牙醫系35缺額
115學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系提供597個名額，最後分發460人，出現137個缺額，是近五年新高，以中山醫學大學醫學系31個缺額、台北醫學大學醫學29個缺額、中國醫學大學醫學系28個缺額較多。
NBA總冠軍賽：尼克G4演出史詩級大逆轉！離冠軍一步之遙！直播轉播線上看資訊、賽程、對戰比分更新中｜【2026 NBA Finals】
2026年NBA總冠軍賽正式點燃戰火，由東區冠軍紐約尼克交手西區冠軍聖安東尼奧馬刺，雙方重現1999年對決戲碼，爭奪今年的總冠軍金盃，前四戰結束尼克3比1領先馬刺，離自1973年以來的首座總冠軍僅一步之遙。
消滅大腿內側肉！《耀眼》關曉彤「108cm漫畫腿」4大核心動作：跨下擊掌高燃脂、馬步踮腳專治頑固蘿蔔腿
雙腿有氧燃脂：開合跳動作目的：想要消除大腿內側的鬆弛贅肉，必須先透過高效的有氧運動來消耗全身脂肪，開合跳是關曉彤日常熱身與燃脂的必備基礎。步驟描述：雙腳併攏站立，雙手自然垂放於身體兩側。吸氣跳起的瞬間，雙腳向外張開（約比肩稍寬），同時雙手由兩側向上高舉，...
端午不只吃粽子！波麗路雞排飯變身一口粽、頂呱呱推鹹蛋黃呱呱包搶攻節慶商機
創立於1934年的波麗路西餐廳，向來被譽為台灣最具代表性的老字號西餐廳之一。今年端午節，品牌首度將人氣招牌「波麗路雞排飯」化身為期間限定的「經典雞排飯一口粽」，而且採取只送不賣的方式回饋顧客。對許多老饕來說，波麗路雞排飯堪稱台灣西餐文化的代表作。不同於一般印...
他看起來「嘴笨」其實最深情！ 這3個星座的愛全藏在行動裡
有一種愛，不是轟轟烈烈的告白，而是藏在日常縫隙裡的溫柔。他們或許笨嘴拙舌，不會說動聽的情話，卻會用行動默默把妳放在心尖上。以下三個星座，正是這種行動派深情的代表。
根本雙胞胎！李千娜女兒大學畢業「母女同框熱舞」 強大基因驚呆網友：確定不是AI？
歌手李千娜近日在社群平台分享喜事，大方曬出22歲正妹女兒顧穎身穿學士服的模樣，透露女兒順利從大學畢業，並曝光一段母女同框熱舞的影片。
總冠軍賽史上最大逆轉！尼克從29分落後到1.2秒準絕殺聽牌
體育中心／綜合報導NBA總冠軍戰G4今天開打，系列賽取得2比1領先的尼克繼續在主場迎戰馬刺，馬刺上一場在客場奪勝今天將要力拚扳平系列賽戰局，尼克則希望取得聽牌優勢，尼克克服29分落後拿下勝利，系列賽取得3比1領先。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，總統府今天（11日）發出訊息通知，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴上午10時將主持「監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，將逐一介紹被提名人，以及院長被提名人致詞。根據現場座位安排，監察院長被提名人為陳永興，副院長被提名人為王榮璋。
川普：祕密協助一億桶石油通過荷姆茲海峽 避免油價漲至250美元危機
川普10日拋出震撼彈指出，美軍已祕密協助一億桶石油通過荷姆茲海峽這條海上要道，這就是為什麼油價是每桶85至90美元，而不是250美元。他也表示，伊朗現在沒有任何雷達，因為美軍已經摧毀他們的雷達系統。
45歲狀態太驚人！孫淑媚逆齡妝容3大重點解析，韓系逆齡妝容美到像女團
出道至今超過30年的孫淑媚，近年依舊活躍於戲劇、電影與時尚活動，不只狀態維持得超好，更經常因為凍齡外貌掀起討論。纖細小蠻腰、明顯腹肌與人魚線線條，再搭配幾乎看不出年齡感的緊緻狀態，實在很難相信她今年已經 45 歲！延伸閱讀：孫淑媚公開45歲
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
什麼是真正的富養女兒？ 向太初次見劉亦菲「14歲談吐驚人」：精神富養比砸錢更珍貴
向太陳嵐近日透過影片揭露，當年初次見到14歲劉亦菲時的驚豔印象——舉止得體、英文流利、鋼琴與騎馬樣樣行，關鍵是眼裡溫柔、談吐有修養，讓閱人無數的向太當場留下深刻印象。
童話裡不是騙人的～婚後把老婆寵成公主的4生肖男！「這位」霸道強制愛、另一半的要求通通滿足
不是每段婚姻都會因為時間久了就變淡，有些男人談戀愛時就已經夠寵，結婚後甚至還變本加厲，把老婆當女兒養、當公主寵。對他們來說，另一半不是拿來管的，而是拿來疼的。只要老婆開心，他們再累也甘願；老婆一委屈，
黃子佼持兒少性影像判緩刑4年並接受保護管束 赴北檢報到
藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，最高法院判刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須義務勞務180小時、接受法治教育三場。黃子佼今天（11日）上午到台北地檢署接受保護管束，向觀護人報到。面對媒體詢問，黃子佼均不回應。
0050又跌破百元！成交量爆近3千萬股 要追嗎？劉宗聖：成熟人的做法
元大台灣50（0050)今（11）日跌破百元大關，零股族趁低點瘋搶，成交量衝近3千萬股，吸金近30億元。
日月光張虔生兄弟登《富比士》台灣首富 AI狂潮推升身價達7082億
美國《富比世雜誌》今天公布2026全台前50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟在AI狂潮帶動下，推升身價達224億美元（約新台幣7082億元），首度躍居全台富豪榜首。台灣前50大富豪總資產較去年大增56%，創3080億美元新高。
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦