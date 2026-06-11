世足賽「買一張票＝繳一個月房貸」 FIFA遭多州檢察長調查

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北美世界盃足球賽於6月11日在墨西哥城正式揭開序幕。這場為期六周的國際體育盛事，預計將在北美的16個主辦城市吸引高達500萬至600萬名球迷共襄盛舉。然而，根據房產網站「Realtor.com」發布的最新報告指出，對於多數美國本地的球迷而言，光是想要踏進球場觀賽，就得面臨極為嚴峻的經濟考驗。



這份引述房地產研究機構「PropertyShark」數據的報告顯示，在美國11個主辦城市中，有5個城市的世足賽後半段關鍵賽事，其目前市面上所能找到的最便宜門票售價，竟然已經超越了當地平均的單月房屋貸款支出。這意謂著在邁阿密、達拉斯、亞特蘭大、堪薩斯城以及紐約大都會區的球迷，僅僅為了購買一張入場座椅，就必須掏出等同於、甚至高於一個月房貸的金額。而這筆驚人的門票開銷，還尚未將機票、飯店住宿、餐飲、停車費以及周邊商品等海外或跨州旅遊成本計算在內。

高達52%受訪球迷坦言買不起門票



在所有主辦城市中，票價飆漲最瘋狂的當屬7月19日於紐約近郊（新澤西州東拉瑟福德）大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的冠軍總決賽。目前該場賽事最低階的位置，起標價已高達7256美元（約合新台幣23.5萬元），遠遠超過紐約當地平均每月4096美元的房貸負擔，甚至也高於4872美元的平均月租金。

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其他城市的關鍵賽事票價同樣令普通家庭望之興嘆。以達拉斯為例，7月14日四強準決賽的最便宜門票目前來到2391美元，略高於該市2351美元的平均月房貸；亞特蘭大的四強賽最低入場門檻為2208美元，也壓過了當地2149美元的平均月房貸額。

此外，堪薩斯城在7月11日賽事的最便宜單張票價為1567美元，高於當地1477美元的平均月房貸；而邁阿密在6月27日舉行的哥倫比亞對戰葡萄牙熱門賽事，最低票價已喊到2700美元，幾乎與該市的平均月房貸及月租金打平。

過於高昂的觀賽門檻已實質排擠了普通消費者。根據體育媒體「LiveSportsonTV」針對1008名美國足球迷進行的民意調查顯示，已有高達52%的受訪球迷坦言，因為無法負擔如此高昂的票價，最終只能無奈放棄購買世界盃門票的計畫。

多州檢察長調查FIFA門票定價機制



「麥卡倫資本」（Macallan Capital）的馬克．薩奈哈（Mark Sanaiha）在聲明中分析：「簡單來說，我們之所以在世界盃這類大型活動中看到前所未見的極端票價，完全是供需失衡的結果。多年來，『體驗經濟』的成長速度早已遠遠超過薪資漲幅，而年輕一代顯然也沒有打算改變這種為了體驗而願意承受高消費的趨勢。」

這種近乎失控的定價策略與售票生態，也正式驚動了美國地方政府機關。包含德州、紐約州、新澤西州以及加州的州檢察長，目前皆已針對國際足球總會（FIFA）的世界盃門票定價機制、套票銷售政策以及是否存在人為操縱展開正式調查。

新澤西州檢察長珍妮佛．達文波特（Jennifer Davenport）在公開聲明中嚴厲抨擊：「對門票銷售保持誠實透明並不是什麼複雜的難事。但FIFA卻把購買世界盃門票的過程，變成了一場充滿混亂資訊、製造虛假稀缺性以及不合理高價的酷刑考驗──而這一切的代價，完全是由消費者以及我們辛勤工作的新澤西州民在承擔。」



責任編輯：許詠翔

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