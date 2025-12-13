世足賽》首次三國合辦 跨國移動成挑戰

明年世足賽賽程出爐，美加墨3國幅員遼闊，儘管小組賽各隊平均移動距離還短於2014巴西與2018俄羅斯，但首次3國合辦也增加跨國飛行的考驗。而在奪冠熱門球隊中，「三獅軍團」英格蘭得在德州阿靈頓、麻州福克斯堡與紐澤西移動，小組賽移動距離達2770公里，為世界排名前5勁旅之最。

英格蘭本屆被分到一般認為不算好踢的L組，首戰就要在阿靈頓的AT&T球場迎戰上屆季軍克羅埃西亞，接著飛到福克斯堡的吉列球場對決曾打入世足8強的迦納，最後在紐澤西的大都會人壽球場遭遇巴拿馬，賽程強度跟移動距離都是強隊之最。

廣告 廣告

相較之下，衛冕軍阿根廷的I組賽程排在美國中部的堪薩斯、中南部的阿靈頓，移動距離僅742公里，可說輕鬆愉快；上屆亞軍法國更爽，只要在東北的3個城市間移動，移動距離538公里為強隊最少；歐洲冠軍西班牙則面臨跨國飛行，最後一戰要從亞特蘭大移動到墨西哥，距離2364公里僅次於英格蘭。

3個東道主的小組賽都排在自家國內，國土最小的墨西哥當然最不用擔心舟車勞頓，美國隊則都排在西岸的洛杉磯、西雅圖。倒是加拿大東西遼闊，小組賽首戰先在東邊的多倫多迎戰歐洲區附加賽晉級者，接著飛到西邊的溫哥華踢後兩場，光這趟的飛行距離就有3354公里。