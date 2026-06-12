世足賽／鳳梨下注墨西哥竟命中！昔日冥燈變預言家 網友笑翻：以後跟你

記者林宜君／台北報導

網紅吳泓逸「鳳梨」過去在2022年卡達世界盃期間，因多次下注結果與實際賽果相反，被網友戲稱為「世足冥燈」。（圖／翻攝自鳳梨吳泓逸FB）

網紅吳泓逸「鳳梨」過去在2022年卡達世界盃期間，因多次下注結果與實際賽果相反，被網友戲稱為「世足冥燈」。不過隨著2026年世界盃賽事展開，鳳梨再度成為討論焦點，首戰下注結果意外命中，再掀話題。本屆賽事開踢後，鳳梨在墨西哥對戰南非的比賽中，公開預測墨西哥將會獲勝，並直言「按照劇本走」。

2026年世界盃賽事展開，鳳梨再度成為討論焦點，首戰下注結果意外命中，再掀話題。（圖／翻攝自鳳梨吳泓逸FB）

此舉隨即引來網友調侃，不少人留言反串「謝謝冥燈」、「反著買比較安全」，讓話題迅速延燒。不過比賽結果出爐，墨西哥最終以2比0擊敗南非，順利拿下勝利。賽況過程中，墨西哥在上半場率先破門，並在對手出現紅牌劣勢後擴大比分，整場比賽節奏明顯傾向墨西哥，也讓鳳梨的預測成功命中。

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鳳梨此次預測成功，不少網友也開始調侃其「冥燈體質是否翻轉」、「以後跟你」，甚至留言討論後續賽事走向，使他再度成為社群焦點人物。（圖／翻攝自鳳梨吳泓逸FB）

賽後鳳梨在社群發文表示，雖然過程中收到不少酸言酸語，但仍以幽默方式回應，強調自己「理性看球」。隨後更以結果反擊外界質疑，表示一切如預期發展，引發網路熱議。事實上，本場比賽也因出現多張紅牌與激烈攻防而受到關注，被認為是本屆賽事話題性十足的對戰之一。隨著鳳梨此次預測成功，不少網友也開始調侃其「冥燈體質是否翻轉」、「以後跟你」，甚至留言討論後續賽事走向，使他再度成為社群焦點人物。

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