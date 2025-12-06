世足賽》48隊抽籤完畢 C羅最後一次參與

2026世界盃足球賽分組正式出爐，將在美國、加拿大、墨西哥共同舉辦，今年共有48隊參賽，是史上最大規模賽事。眾所注目的英格蘭，落入「死亡之組」，將與克羅埃西亞爭奪L組的32強的兩張門票，阿根廷籤運相對好分組較有利，梅西與C羅動向也備受矚目，梅西未承諾是否出戰，C羅說，這將是他的最後一舞。

C羅「最後一舞」

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）已明確表示，2026世界盃將是他職業生涯最後一次參賽。他受訪時直言：「絕對是（最後一次），因為我將年滿41歲，我認為，時候到了。」。

C羅自2006年首次在世界盃亮相，已參加五屆，並創下多項紀錄，雖然他至今未能奪得世界盃冠軍，但明（2026）年將是他第六度登上世界盃舞台，為生涯畫下最具傳奇色彩的句點。

葡萄牙球王C羅將參加2026世界盃足球賽。（圖／翻攝自葡萄牙X平台）

梅西參賽不確定性

另一個球迷關注的阿根廷球王梅西（Lionel Messi） 則說，他尚未完全確定是否會參加2026世界盃，「我不想成為球隊的負擔，我希望在身體狀況良好的情況下，才能真正幫助球隊。」。

據悉，梅西曾表態，只要身體允許，他願意再度披上阿根廷戰袍，挑戰史上首位「六度參賽」的紀錄。這代表梅西參賽仍有高度可能性，但最終決定將取決於他的身體狀態與比賽前的調整。

阿根廷球王梅西參加2026世界盃足球賽機會大。（圖／翻攝自梅西Instagram）

梅西與C羅的動向不僅是球迷最關注的話題，更象徵著一個時代的交替，球迷更期待，若梅西最終參賽，他將和C羅一同締造「雙雄最後一舞」的歷史場景，不僅是足球技術的比拚，更是情感與傳奇的延續。

雖然梅西尚未承諾是否出戰，但有可能挑戰六度參賽紀錄，C羅則已確認2026世界盃將是他的最後一舞，這場賽事也可能成為兩位傳奇巨星的告別篇章。