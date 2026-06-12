世足開幕戰 墨西哥2:0勝南非

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全球矚目的二０二六年世界盃足球賽台灣時間十二日凌晨在墨西哥揭開序幕。（路透）

（另開新視窗）

本報綜合外電報導

二０二六年世界盃足球賽台灣時間十二日凌晨在墨西哥揭開序幕，開幕典禮充滿色彩、舞蹈表演。流行樂天后夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩在阿茲特克體育場開幕式獻唱本屆世界盃官方主題曲Dai Dai，現場觀眾紛紛起立歡呼。

法新社報導，本屆世界盃足球賽共有四十八支隊伍參賽，由墨西哥、美國、加拿大共同主辦，總計將舉行一０四場賽事，冠軍戰將於七月十九日在美國紐澤西州舉行。

開幕式舞者圍繞著巨型世足獎盃起舞，煙火在墨西哥市的阿茲特克體育場綻放。開幕式來到最高潮時，哥倫比亞籍拉丁天后夏奇拉聯手伯納男孩表演本屆賽事官方主題曲Dai Dai，全場觀眾歡聲雷動。

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夏奇拉身穿亮黃色網紗連身服與手套，以俐落舞步搭配演唱世界盃歌曲Dai Dai。其他表演者包括哥倫比亞雷鬼歌手J巴爾文及義大利男高音安德烈波伽利等，現場氣氛愈來愈熱烈，球迷高喊墨西哥開趴。

哥倫比亞流行天后夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩在阿茲特克體育場開幕式獻唱本屆世界盃官方主題曲Dai Dai，現場氣氛超嗨。

（路透）

（另開新視窗）

球場內座無虛席，觀眾穿著各種繽紛服裝，許多人穿著墨西哥國家隊球衣。表演者穿著原住民服飾，也有人身穿金色服裝，手舉巨大的金色足球。

體育場內氣氛熱烈，然而在墨西哥市市中心，數以千計的球迷試圖進入官方世界盃球迷專區時，現場出現混亂推擠。

一名市府官員試圖維持現場秩序，透過擴音器對人群大喊：「不要推擠，這裡有小孩，你們像野獸一樣！」一些球迷扔擲水瓶並辱罵員警，同時大聲為墨西哥隊加油。

史上規模最大世足賽的開幕戰隨後開踢，開幕戰由主辦國之一的墨西哥對決南非，在主場八萬球迷見證下，隊中昆諾斯在開賽九分鐘踢進本屆世足第一球，終場以二比０搶下首勝，這也是墨西哥隊首次贏下開幕戰。這場開幕戰兩隊合吞三張紅牌，也刷新世足開幕戰最多紅牌的紀錄。

這場Ａ組賽事是在墨西哥市可容納超過八萬名球迷的艾茲提卡球場舉行。此一墨西哥足壇聖地曾在一九七０年與一九八六年辦過世界盃開幕戰，如今也成為首個三度舉行世足開幕戰的比賽場地。

比賽開始，Ａ組世界排名最高的墨西哥就掌握控球權。昆諾斯在九分鐘時趁南非後防混亂踢進本屆世界盃第一球，墨西哥一比０領先。

墨西哥持續給予對手壓力，幾次射門都有相當威脅性。不過有的踢中門柱，有的則是遭南非門將威廉斯奮勇救下，全隊雖然攻勢不斷，可是上半場僅以一比０領先。

下半場進行至四十九分鐘時，墨西哥古提瑞茲取得單刀機會，防守的南非球員西索爾只好自後方犯規，吃下本屆世界盃第一張紅牌，南非自此僅能以十人應戰，處於守勢。

墨西哥在六十七分鐘時，希梅內斯接獲右翼傳中頭錘破網，雙方比數來到二比０。不久後南非梓瓦內又吃下全隊第二張紅牌，而這場比賽的紅牌風暴尚未止歇，墨西哥後場主力蒙特斯在防守時也是直接吃紅牌下場。這場比賽並沒有太多火藥味，可是卻給出罕見的三張紅牌。

墨西哥球員希梅內斯（前）慶祝攻進球隊第二球。（ 路透）

（另開新視窗）

這場歷史性的首戰重演十六年前、二０一０年的開幕戰對戰組合，只是當年是南非主場，當時雙方最後以一比一和局收場；昨天則是墨西哥壓制對手，嘗試射門次數也以十六比三遙遙領先。

這是墨西哥第八次參加世界盃開幕戰，先前他們五次失利，最近二次則是平手，其中包括二０一０年對南非的比賽。昨天這場比賽的勝利，也是隊史在世界盃開幕戰的首勝。