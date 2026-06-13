世足／上菜了！1分鐘速成「懂看門道」懶人包 5大天菜球星必知

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盤點2026世界盃5大足球帥哥。（圖／翻攝IG／lucasbergvall、viktorgyokeres、judebellingham、declanrice、rodridepaul）





2026年世界盃足球賽要來了！這場4年一度的頂級盛事，首度由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦，將於台灣時間6月12日開踢，到7月20日冠軍出爐才落幕。世界盃不僅是球技的最高殿堂，更是頂級球星與各路男神展現魅力的時尚伸展台，全球更已因各大足壇男神掀起一股熱潮。不論你是資深足球迷，還是純粹想看天菜帥哥的「一日球迷」，看球賽絕對要先大飽眼福！《EBC東森新聞》為你精準梳理必追的5大足球帥哥天菜名單、最新戰績分析，以及新手必看的2026全新改制規則，帶你1分鐘看懂世界盃！

大飽眼福更要看門道：必追的5大「足球帥哥」天菜名單

這5位兼具實力與頂級顏值的巨星，是目前足壇必須鎖定的焦點，也是所有人談論足球時絕對不能錯過的話題：

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盧卡斯·貝里瓦爾(Lucas Bergvall)｜瑞典：20歲的金髮碧眼北歐美少年，身高187公分。現效力英超熱刺，剛與球隊續約至2031年，是未來的頂級中場門面。

維克托·約克雷斯(Viktor Gyökeres)｜瑞典：28歲的北歐維京戰士。現效力英超兵工廠，單季狂轟21球，招牌的「雙手遮臉」進球慶祝動作席捲全球社群。

裘德·貝林漢姆(Jude Bellingham)｜英格蘭：22歲的西甲皇家馬德里巨星。擁有完美九頭身比例與英倫時尚感，是當今足壇身價最高的超級中場核心。

德克蘭·賴斯(Declan Rice)｜英格蘭：27歲的兵工廠後防大將。陽光、沉穩、具備紳士領袖氣質，是全隊不知疲倦的防守核心，私底下更是圈粉無數的暖男。

羅德里戈·德保羅(Rodrigo De Paul)｜阿根廷：32歲的馬德里競技中場。散發刺青與落腮鬍的野性美，在場上以「梅西貼身保鏢」著稱，是阿根廷鐵血防守的硬漢代表。

天菜實力化為足壇利器 最新國際戰績與奪冠熱門

鎖定這些男神的盛世美顏之餘，更要看懂頂級強權如何在場上展現統治力。隨著世界盃烽火點燃，各大強權與天菜球星們所在的國家隊，最新戰況與整體戰力版圖如下：

英格蘭（頭號奪冠熱門）

核心球星：貝林漢姆、賴斯

最新國際賽戰績：世界盃前夕以3-0擊敗哥斯大黎加

戰力評估：新主帥圖赫爾成功為三獅軍團建立爭冠基調，防守表現極其穩健，這批黃金一代的陣容堪稱本屆最奢華的奪冠組合。

阿根廷（衛冕軍大熱門）

核心球星：德保羅

最新國際賽戰績：南美洲資格賽維持榜首統治力。

戰力評估：全隊凝聚力極高，在德保羅與梅西帶領下，正全力挑戰成為自1962年巴西隊以來，首支成功衛冕世界盃的偉大球隊！

西班牙（奪冠大熱門）

核心球星：亞馬爾(Lamine Yamal)

最新國際賽戰績：國際賽場維持傳控一枝獨秀的統治力。

戰力評估：作為新科歐洲之王，加上陣中天才新星亞馬爾狀態極度火熱，無敵艦隊被各大媒體普遍看好能於世界盃小組賽首名輕鬆出線。

瑞典（本屆最強黑馬）

核心球星：貝里瓦爾、約克雷斯

最新國際賽戰績：附加賽絕殺波蘭強勢晉級；近期熱身賽2-2戰平希臘

戰力評估：靠著神鋒約克雷斯致命的門前破門實力，搭配中場美少年貝里瓦爾等新星，雙子星身價持續攀升，是本屆賽事最具威脅性的終極黑馬。

懂帥哥更要懂門道：足球新手1分鐘速成班

此次世界盃首度由三國聯合舉辦，參賽球隊也擴編至48隊，部分規則也調整。因此當你想在電視機前跟朋友聊得有模有樣，就必須進一步理解這屆「史上最大規模改制」的比賽規則：

基礎時間與人數：每場比賽由兩隊對決，每隊同時上場11人（1位守門員+10位場上球員），全場比賽共90分鐘（上下半場各45分鐘），中場休息15分鐘。 全新48隊晉級制：參賽球隊首度由32隊擴編至48隊，分為12組（每組4隊）。除了各組前2名直接晉級外，還會選出8支戰績最好的「小組第3名」補進淘汰賽。 新增32強淘汰賽：淘汰賽階段從以前的16強擴大到32強，全面一戰定生死。若90分鐘踢平將進入延長賽（上下半場各15分鐘）；若仍平手，則進入恐怖的12碼PK大戰。 越位規則：進攻球員在隊友傳球的「那一瞬間」，不能處於比對方「最後第二名防守球員（通常包含守門員）」更靠近對方底線的位置，且身體可進球部位超過防守球員。 全新黃牌保障機制：為了保護球員，累積的黃牌紀錄會在半準決賽（8強賽）結束後全面自動清除歸零，確保世界頂級球星不會因為淘汰賽的累積黃牌，而遺憾錯過最關鍵的冠軍決賽。

除了盛世美顏之外 傳奇謝幕與新星接班

本屆美加墨世界盃最讓人血脈賁張的，是新舊世代在同一個舞台上的激烈碰撞。這不僅是頂級男神的延伸戰場，更是傳奇謝幕與新星崛起的歷史轉折點。

足球兩大傳奇：38歲的梅西與41歲的C羅（Cristiano Ronaldo）極可能踏上世界盃的最後一戰。與此同時，法國的姆巴佩（Kylian Mbappé）與英格蘭的貝林漢姆等新世代巨星，也正全面掀起新一代球王的接班大戰。

此外，本屆賽程從過去的20多天延長至39天，總場次飆升至破紀錄的104場。超過四分之一的賽事將在北美極端高溫環境下進行，頻繁跨越時區的密集飛行與體能調節，將是考驗各隊教練團的最高機密。

不論你是被貝里瓦爾與貝林漢姆的盛世美顏所吸引，或是期待見證傳奇球星最後一舞，2026年世界盃都將以前所未有的宏大戰局，重塑全球足球歷史，準備迎接這場長達39天的足球狂熱吧！

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