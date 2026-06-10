世足／世足賽將開踢！中警掃蕩博弈集團 賭資逾1億

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台中檢警蒐證2個月後，破獲藏身社區與商辦大樓的非法博弈機房。（圖／東森新聞）





2026年世界盃足球賽6月11日開踢，今年有48支球隊參賽，規模歷屆新高，已有多個境外博弈平台設立「世足專區」，預估全球投注規模上看100億美元，準備大賺一筆。台中檢警跟蒐2個月，在台中市的商辦跟社區大樓破獲賭博機房，逮捕40歲莊姓主嫌等8人，機房經營近1年，賭資超過1億3千多萬。

世足賽將在11日熱血開踢，博弈集團也要跟上這波熱潮，打開非法賭博網站，主打足球世界盃獎金200萬，熱情開踢，以頂尖賠率、各式獎勵、快速出金吸引賭客。不過開踢前，警方破獲博弈機房。

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員警來到台中北屯社區大樓住宅，每一個房間仔細搜查，因為他們把住宅處設成博弈機房；另一處在台中西屯區商辦大樓內，博弈機房也藏身在內，警方共逮捕8名嫌犯，還有簽賭的20多名的賭客，全依法送辦，遭起訴。

刑事中打第六大隊第三隊隊長謝岳熹表示，非法集團有設立教戰手則，讓這些博弈集團的員工，在面對賭客的時候來做應對。整個集團組織非常嚴密，分工細膩，採企業化經營。

警方逮捕莊姓主嫌及劉姓主嫌，兩人特地在住宅跟商辦設機房，企圖躲避追查。社區住宅居民說，「看起來好像做黑的，還是幹嘛的也不知道，但是有幾個人在出入。」

北屯的社區機房還特地放了一尊劉海蟾祖師，也是俗稱的偏財神，諷刺的是拜財神求財，卻是想賺非法賭博財，警方查扣當天剛好是集團發薪日，當場查扣45萬多元現金，以及電腦主機、手機，監視器主機等證物。

不過即使查獲2處機房，網路賭博網站還是一堆，因為核心首腦在境外，不排除背後有台灣人、大陸人，或是東南亞當地黑道，組織的大型犯罪集團。至於遭抓的機房，負責受理台灣簽賭，成為非法博弈鏈的一環。而隨著世足賽開打，警方也會加強查緝非法的博弈簽賭網站。

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