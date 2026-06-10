世足／世足賽本周登場 美掀世足熱 動物也踢球

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

芝加哥布魯克菲爾德動物園推出園內的動物世界盃，讓動物也來踢足球。（圖／東森新聞）





世足這個星期就要登場，主辦國美國掀起足球熱潮，芝加哥動物園舉辦動物世界盃，園內的動物都來踢球；費城的酒吧和餐廳，也推出各種以世足為主題的餐點，吸引球迷上門一邊看球，一邊吃美食。

紅河豬用鼻子推著足球，弓角羚羊熟練地用頭頂著球，美洲野牛隨意地撥了一下球，芝加哥布魯克菲爾德動物園推出園內的動物世界盃，讓動物也來踢足球。

有哥倫比亞隊球迷表示，「足球是我家族的生命，所以我從小到大，就是和我父親我叔叔，我的阿公一起看球。」

廣告 廣告

身為主辦國，美國各地也開始出現世足熱。費城的酒吧和餐廳，不僅要吸引不同族裔，支持不同球隊的消費者，還推出了世足主題餐點，滿足大家的胃。漢堡的麵包有著足球紋路，啤酒杯更是特別。

另外這家酒吧，則是把冒煙的飲料放在金色的足球裡面。餐廳老闆柯里艾佛薩說，「它就像雞尾酒，前來費城的球迷，可以來喝喝看。」

許多餐廳也架設起大螢幕要讓球迷一邊看球一邊享受美食，迎接即將到來的足球狂潮。

另外在德國埃森小鎮，則是有70歲的球迷克里莫克，在自家前的巷道，掛起了好幾百幅的旗幟，希望能幫連兩屆戰績不佳的德國隊加油。

德國隊死忠球迷克里莫克說，「這裡是德國街道，我通常會進行主題裝飾，這個叫回到根源，希望能回到過去的榮光。」

世足賽就要開打，各國球迷也紛紛以不同的方式，為自己的球隊加油打氣，希望贏取最佳成績。

2026世界盃足球賽看東森

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

世足／世界盃前最後一場熱身賽！梅西對戰冰島確定登場

世足／川普移民政策燒進世界盃 美拒索馬利亞籍裁判入境

世足／C羅、梅西跌出前十！世界盃50大球星 榜首由他奪下

