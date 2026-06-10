世足／倒數2天！美國爆爭議 擋索馬利亞裁判入境、撤伊朗門票配額
2026世足賽11日即將開踢，最後倒數階段卻連連爆出爭議，索馬利亞一名知名裁判被美國拒絕入境，被國際足總FIFA從裁判團除名，引發索馬利亞憤怒，也讓國際聚焦美國移民政策，伊朗足總則指控，美國出於政治考量，撤銷伊朗在小組賽的門票配額，違反國際賽事中立公平原則。
「背景審查」未過 索馬利亞裁判阿爾坦遭FIFA除名
2026世足開踢最後倒數，來自世界各地的裁判聚集美國邁阿密，模擬賽場狀況做好最後準備，卻唯獨不見來自索馬利亞的知名裁判阿爾坦（Omar Artan）。
阿爾坦是索馬利亞首位在世足決賽階段執哨的裁判，是非洲頂級足球賽事熟面孔，去年才獲選非洲最佳年度裁判，然而他6日飛抵美國邁阿密，儘管持有有效簽證以及國際足總FIFA官方證明，還是被拒絕入境，理由是「背景審查」出現問題。
索馬利亞足協主席控訴，這不只影響足球界，還有索馬利亞全體人民。
美國總統川普（Donald Trump）為了打擊非法移民，去年11月對多國祭出旅遊禁令，其中就包含索馬利亞，索國外交曾嘗試斡旋，但FIFA消極表示，主辦國有是否入境最終決定權，尊重美國，裁判團確定少一人引發憤怒，索馬利亞民眾直言這是歧視、很心痛，強烈譴責這種行徑。
伊朗控美國撤銷門票配額 批政治干預體育
另外FIFA規定，每場比賽參賽國可分配到8%門票，由各國足總自行販售，但伊朗足總9日指控，美國出於政治考量，撤銷伊朗的門票配額，違反國際賽事公平中立原則，也讓本屆世足還沒開踢，爭議再加一。
※2026世界盃足球賽 6/12起至7/20請鎖定台視主頻（有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）
國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊
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