世足》前女優被罵「為何不挺大陸香港隊？」她好無奈：要怎樣支持

移居香港的濱崎真緒，挺日本國家隊遭罵為何不支持香港、大陸，讓她傻眼又無奈。（圖／IG@maohamasaki_official）

FIFA 2026美加墨世界盃已於今（12日）正式開打，其中日本國家武士隊將在台灣時間周一凌晨4點對上「橘子大軍」荷蘭，備受台灣球迷期待。前陣子才宣布成為香港人的日本前AV女優濱崎真緒，則穿上日本隊球衣開心拍片，結果卻換來一陣罵聲，質疑她為何不支持香港或大陸隊。

濱崎真緒今透過社群上傳日本流行的世界盃應援舞，一邊跳舞一邊模仿球員們的慶祝動作。只見她開心地換上日本隊球衣，露出纖細小蠻腰，手舞足蹈開心扭動，顯現她多麼期待這次世界盃的到來，「妳準備好世界盃了嗎？日本代表隊??」。

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結果才PO出不到幾個鐘頭，濱崎真緒再度PO文抱怨，因為影片的關係，她竟收到許多謾罵私訊，「說我是香港人為什麼不支持香港隊跟大陸隊。」但她也無奈解釋，「我也很想支持，但是我的平行時空中世界盃是沒有這兩隊參加。請問我怎樣支持呢???」。

貼文出爐後，不少粉絲、網友留言安慰，「罵你應該不是香港人吧？香港人對大陸隊無興趣，香港隊？只是笑話」、「香港人都支持日本隊啦，大陸隊連大陸人都不挺」、「其實很多土生土長的香港人自己也支持日本隊，還會穿著日本隊的球衣出門。那些罵你的人，看起來只是想找碴而已」、「真的笑死，管誰支持哪隊」。

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