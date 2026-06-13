世足／加拿大1比1逼平波士尼亞 奪隊史世界盃首點積分

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萊林。（圖／美聯社）





2026美加墨世界盃火熱開踢，共同主辦國加拿大在自家主場迎來歷史性的一刻！在週五進行的小組賽中，加拿大坐鎮多倫多主場迎戰波士尼亞-赫塞哥維納。

加拿大在上半場因角球防守失誤先失一球，且陣中頭號球星阿方索戴維斯因傷缺陣，進攻一度陷入苦戰。

所幸下半場第78分鐘，替補上陣僅2分鐘的萊林接獲隊友傳球破門，成功以1比1逼平波士尼亞。這不僅是加拿大在歷屆世界盃中拿到的第一點積分，更是在本土國土上寫下的歷史新頁。

死侍萊恩雷諾斯、冰球巨星麥克大衛現身

這場歷史性的比賽在多倫多著名的指標建築「CN塔（CN Tower）」陰影下盛大舉行。現場湧入了大片紅潮，球迷們瘋狂揮舞旗幟並高喊「Ca-na-da！」為地主隊加油。

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看台上更是星光熠熠，除了好萊塢知名演員「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）親臨現場觀戰，加拿大冰球巨星康納麥克大衛（Connor McDavid）也現身看台與球迷一同狂嗨，共同見證加拿大男足這場得來不易的平局。

頂替哲科先發建功

這是加拿大歷史上第三次參與世界盃會內賽，前兩次分別是1986年的墨西哥世界盃以及四年前的卡達世界盃，但當時加國男足皆吞下三連敗，歷史上從未拿過任何積分。

而對手波士尼亞-赫塞哥維納則是隊史第二次闖進世界盃會內賽（上一次為2014年巴西世界盃，當時於小組賽止步）。這個僅有約300萬人口的巴爾幹半島小國，在國際舞台上屢創奇蹟，包括在歐洲區附加賽中淘汰了四屆世界盃冠軍義大利。

本場比賽波士尼亞的明星前鋒哲科（Edin Dzeko）因肩膀受傷缺陣，另一名前鋒塔巴科維奇（Haris Tabakovic）也因不明原因無法上場。臨危受命替補先發的27歲進攻球員路基奇（Jovo Lukic），在比賽第21分鐘把握住一次角球死球機會

他接獲隊友巴希奇（Ivan Basic）開出的角球，並靠著隊長科拉希納茨（Sead Kolasinac）頭槌擺渡，在絕佳位置順勢將球頂進球網。這不僅是路基奇在國家隊生涯的第一顆進球，而這場比賽僅是他代表國家隊的第四次出場。

阿方索戴維斯因腿筋傷勢高掛免戰牌

落後的加拿大隊在下半場積極搶攻。第54分鐘，加拿大迎來了上半場沉悶後最好的得分機會，隊長尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）在門前送出妙傳給無人防守的拉林（Richie Laryea）。

面對大開的空門，拉林起腳射門，不料球卻不偏不倚打在防守球員科拉希納茨的腳上發生折射，最終狠狠擊中球門橫樑彈出，與追平分擦身而過。

加拿大這場比賽踢得格外艱辛，主因是陣中核心主將阿方索戴維斯（Alphonso Davies）因為腿筋（hamstring）傷勢無法上場。

四年前在卡達世界盃上，正是由阿方索戴維斯攻入了加拿大隊史在世界盃的第一顆進球，少了這名進攻核心，也讓加拿大的攻勢在前半段受到不小阻礙。

萊林替補上場2分鐘極速救主

眼看時間一分一秒流逝，加拿大在下半場後段做出關鍵換人，派上萊林（Cyle Larin）上場摧毀對手防線。這名奇兵上場僅僅2分鐘，在第78分鐘時接到隊友大衛（Promise David）的精準傳球，在禁區順利破門。

這顆進球引爆了全場多倫多球迷的歡呼，也是加拿大在世界盃歷史上的第二顆進球。最終，加拿大成功以1比1逼平波士尼亞，拿到隊史在世界盃極具歷史意義的第一點積分。

小組賽首輪結束後，兩隊都將揮師西岸展開接下來的關鍵賽事。加拿大隊將移師溫哥華，分別在6月18日對陣卡達、6月24日對戰瑞士。而波士尼亞隊也將向西前進，於6月18日在洛杉磯對決瑞士，並於6月24日在西雅圖迎戰卡達，力拚小組晉級資格。

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