世足／南韓2比1逆轉險勝捷克 勇奪3分積分破除首戰魔咒

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南韓驚險逆轉捷克。（圖／美聯社）





2026年美加墨世界盃今正式點燃戰火！在備受矚目的A組首輪焦點大戰中，南韓隊展現了驚人的逆轉韌性。

此役南韓隊在上半場與對手陷入僵局，雖然下半場率先遭到對手破門，但隨後靠著核心球員黃仁範個人單場貢獻1記精彩進球並送出1次關鍵助攻的瘋狂表現，加上下半場替補上陣的吳賢揆攻入鎖定勝局的超前分，最終以2比1逆轉險勝歐洲勁旅捷克隊，在小組賽順利旗開得勝，成功搶下極為珍貴的3分積分。

南韓隊史第12次參賽首戰開紅盤

回顧南韓男足在世界盃的歷史，上屆在2022年卡達世界盃中成功闖進16強，而本屆賽事則是南韓隊史第12次參與世界盃會內賽舞台。

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在此之前，南韓隊一度深陷連續3屆世界盃小組賽首戰都未能贏球的低迷魔咒，今日在美加墨世界盃首戰順利擊敗捷克隊，不僅成功打破了這項不名譽的歷史紀錄，更是南韓隊睽違長達16年之久，再度在世界盃的首場比賽中順利拿下勝利。

捷克睽違20年重返世界盃舞台

這場對決對於歐洲傳統勁旅捷克隊而言同樣意義重大。捷克隊在經歷了長時間的低谷後，本次是睽違了長達20年之久，才終於再度昂首重返世界盃會內賽的最高殿堂。

回顧捷克隊在世界盃歷史上的最輝煌紀錄，是在過去「捷克斯洛伐克」時期，曾有過兩度勇奪世界盃亞軍的傲人戰績。

然而，在闊別20年後的會內賽回歸首戰中，雖然捷克隊率先取得領先，但最終仍不敵南韓隊在下半場潮水般的反撲，遺憾遭到對手逆轉吞敗，目前在A組小組賽的積分依舊處於停滯。

驚奇換人頂替隊長孫興慜

本場比賽下半場的戰局變化極其快速。南韓隊中場核心黃仁範在落後局面下挺身而出，先是突破防線攻入追平比分的關鍵球，隨後更是在進攻端展現敏銳洞察力，送出精準的妙傳助攻。

隨後南韓隊做出令人驚奇的關鍵調度，換上替補球員吳賢揆，頂替場上的明星隊長孫興慜上陣。吳賢揆上場後不負眾望，在禁區內準確接獲黃仁範的妙傳，在關鍵時刻起腳破門，成功攻進了幫助南韓隊反超比分的超前分。

南韓隊最終也成功將2比1的領先優勢維持到終場哨音響起，順利在小組賽中搶下極具優勢的晉級先機。

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