世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手

隨著世足賽擴軍到48強，打入會內賽的「最小國家」也創下新紀錄！面積444平方公里、人口15.6萬的加勒比海島國古拉索，19日在中北美暨加勒比海區資格賽0比0逼和牙買加，以3勝3和的不敗戰績贏得B組第1，拿下明年美加墨世足賽門票。

若以人口為準，2018年首次搶到門票的冰島人口僅35萬人，是打入世足賽的最小國家，如今被古拉索取代。古拉索原本隸屬於荷屬安地列斯，在2010年改制為荷蘭王國的構成國後，開始單獨參加世足資格賽，但因為與荷蘭的特殊關係，本屆國腳幾乎都來自荷蘭本土，出生於古拉索者寥寥可數。

在荷蘭名帥阿德沃卡特領軍下，古拉索從第2輪資格賽打起一路保持不敗，上月第3輪資格賽在主場關鍵2比0打退牙買加，本月前1場再於客場7比0痛宰百慕達，取得積分領先牙買加1分優勢。昨役即使教頭因個人因素缺陣，不輸就能晉級的古拉索仍在牙買加首都京士頓完成歷史性任務。

明年世足賽本來就由中北美暨加勒比海地區主辦，如今古拉索與巴拿馬、海地也拿到直接門票。而我國前友邦宏都拉斯客場0比0踢平哥斯大黎加，不但以2分之差讓海地拿下C組第1，無緣直接門票，跨組比戰績也被A組第2的蘇利南擠下，只能眼看蘇利南、牙買加前進6搶2洲際附加賽。