世足》哈蘭狂進16球 北歐巨人華麗變身
明年世足賽首次擴軍至48強，扣除共同主辦的美加墨3隊，共有39隊已透過各洲資格賽取得門票，包括烏茲別克、約旦、維德角與古拉索等4個「新同學」。而挪威更在「魔人」哈蘭的帶領下，於資格賽主客場都以3球完勝4屆冠軍義大利，以輾壓之姿重返暌違28年的世足賽，堪稱最大驚奇。
挪威足球過去的經典之作，莫過於1998年世足賽在法國馬賽2比1逆轉氣走「森巴軍團」巴西。然而從2000年歐國盃之後，這個身材高大的「北歐巨人」就與國際大賽無緣，直到本屆世足資格賽才以8戰全勝、進37球失5球的強勢演出，重回世界足壇的最高殿堂。
然而，對比北歐球隊身材高大、腳下技術相對粗糙的傳統，這支才華洋溢的挪威隊控球更自在，主動進攻而且踢得聰明，是過去不曾有的全新面貌。以色列教頭班西蒙在資格賽遭5比0血洗後，就盛讚挪威足以比肩西班牙，「是歐洲現在最強的兩隊！」
的確，挪威擁有資格賽攻入驚人16球的哈蘭，但這位神級射手在英超豪門曼城進球像喝水，到國家隊也能保持場均1球以上的高效率（48場進55球），足證挪威絕非哈蘭「一人球隊」。事實上，正因為哈蘭能夠融入總教練索巴肯的體系，以無私跑動替隊友創造空間，他的戰術成熟才能讓這支挪威成為完全體。
除進球機器哈蘭，中場發電機歐登加是助攻王，努薩穿上挪威戰袍就變身世界級翼鋒，另一中場伯格除了防守本色，也能分擔歐登加的組織任務。索巴肯的體系讓進攻從從容容，沒有知名大牌的後防線也游刃有餘，更重要的是這個團隊打出了自信與凝聚力，準備去美加墨作更大的夢。
「從我踢球的日子以來，足球顯然進化很多，」1998世足賽是挪威中場的索巴肯說：「但這個世代擁有與我們相同的動力和精神，每個人都想進入國家隊，都相信這個計畫，彼此都想為對方好。戰術等等是談不完的，但如果沒有產生團隊精神，這些東西的意義都不大。」
