世足／墨西哥2-0力克南非 破76年開幕戰不勝魔咒

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墨西哥老將教頭阿吉雷。（圖／美聯社）





2026FIFA世界盃足球賽正式點燃戰火，地主墨西哥在開幕戰以2比0擊敗南非，不僅收下本屆賽事首勝，也終結隊史長達76年的開幕戰不勝紀錄。賽後大批球迷湧上街頭慶祝，分享勝利喜悅。

墨西哥開門告捷

成千上萬民眾齊聲歡呼，熱烈氣氛席捲整座廣場。大批球迷湧上街頭慶祝，有人灑水狂歡，也有人揮舞國旗分享喜悅。墨西哥球迷拉米雷斯說，大家都渴望進球，而這兩個進球讓球迷對球隊充滿信心，也感到安心。2026年世界盃足球賽凌晨登場，首場比賽重演16年前的開幕戰對戰組合，由地主墨西哥迎戰南非。

兩球擊退南非

墨西哥靠著邊鋒基尼歐內斯在第9分鐘踢進本屆賽事首顆進球，率先取得領先。下半場，R.希門尼斯頭鎚建功，替球隊再下一城，最終墨西哥以2比0擊敗南非。墨西哥球迷表示，這場勝利代表了一切，意義非常重大，不僅讓墨西哥重新回到世界舞台，也證明墨西哥在世界足壇仍占有一席之地。

終結76年魔咒

墨西哥順利拿下開幕戰首勝，也終結隊史長達76年的開幕戰不勝魔咒。地主隊展現氣勢，讓球場外的球迷載歌載舞，盡情享受勝利喜悅，也期待這股好氣勢能一路延續到接下來的賽事。

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