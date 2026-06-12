世足》太極虎 開門紅

2026世足賽開踢！「太極虎」韓國12日靠黃仁範1射1傳，反以2比1氣走捷克，不僅拿下該隊自2010年以來的首場世足開門紅，且同組墨西哥雖以2比0擊敗南非，出現3張紅牌卻創下世足開幕戰紀錄，老墨贏球但當家中後衛蒙特斯也領到1紅，下役禁賽，成為韓國搶A組第1的利多。

「這是我們的第1場比賽，也是非常困難的一場。」韓國教頭洪明甫賽後表示，「獲勝讓我們很開心，但更好的是我們的球員沒有放棄。我知道我們完全有能力贏球，所以在1比1的時候，我告訴小夥子們繼續用我們的方式來踢。」

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繼2018年的德國、2022年的葡萄牙之後，韓國締造連3屆擊敗歐洲球隊的紀錄，但這一勝過程並不輕鬆。太極虎在「四朝元老」孫興慜領銜下攻勢占優卻欠臨門一腳，第59分鐘反倒讓捷克從邊線擲入「手榴彈」，被克雷伊奇頂開大門。

所幸效力荷甲的黃仁範挺身而出，第67分鐘突入禁區左側假動作晃倒對手後衛與門將，起右腳射門扳平。平手後洪明甫大膽換上昨天還發燒到38度的吳賢揆，他也在第80分鐘接應黃仁範的右路下底橫傳，搶前點掃進超前球，助太極虎逆轉勝出。

開幕戰完全由東道主掌控局面，墨西哥第9分鐘就由歸化好手奎紐涅斯先馳得點，下半場當家前鋒席曼奈茲攻入個人參加4屆世足的首顆進球，加上南非的希索列、茲瓦內都被紅牌罰下，11人打9人的老墨勝券在握，蒙特斯卻在補時階段因犯規破壞對手明顯進球機會而見紅，下役對韓無法出賽。

3年半前的卡達世足賽整屆只出現4張紅牌，昨天的「史上最紅」開幕戰就出現3張。這也是2006年16強賽荷蘭vs.葡萄牙，雙方各被罰下2人的「紐倫堡戰役」以來，出現最多紅牌的世足比賽。