世足／巴拉圭追回1分！莫里西奧第73分鐘破門

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莫里西奧。（圖／美聯社）





2026年世界盃D組小組賽下半場戰火持續延燒，地主美國隊與南美勁旅巴拉圭的對決出現最新局勢變化！上半場憑藉巴羅根（Folarin Balogun）梅開二度及對手烏龍球取得3比0絕對領先的美國隊，在下半場第73分鐘遭到巴拉圭頑強反擊。

巴拉圭替補上陣的莫里西奧（Mauricio）在禁區接獲隊友恩西索（Julio Enciso）的精準助攻，成功起腳破門得分，幫助巴拉圭將比分追成1比3。目前這場激戰進行到第73分鐘，巴拉圭順利打破鴨蛋追回一城，全力在下半場反撲。

下半場開局兩隊大變陣

雙方在結束上半場45+6分鐘的爭奪後，下半場（Second Half）於第45分鐘準時開踢。兩隊總教練在半場休息時間皆大動作進行人員調整。

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美國隊方面，由中場塞巴斯蒂安貝哈爾特（Sebastian Berhalter）上場頂替前鋒普利西奇（Christian Pulisic）；巴拉圭則是做出對應變陣，由莫里西奧（Mauricio）頂替上半場自擺烏龍的中場波巴迪亞（Damián Bobadilla）上陣。

阿爾米隆、亞當斯接連吞下黃牌警告

下半場開賽後場上衝突不斷，第51分鐘比賽因為美國隊的狀況陷入中斷，現場更驚動影像助理裁判（VAR）進行紅牌升級檢查（Card Upgrade）。

這段VAR檢視直到第52分鐘宣告結束，最終裁判判定不給予紅牌，而是對巴拉圭前鋒阿爾米隆（Miguel Almirón）出示一張黃牌（Yellow Card）警告。

隨後在比賽第59分鐘，美國隊中場泰勒亞當斯（Tyler Adams）因為一次惡劣的犯規（bad foul），同樣被裁判出示黃牌警告。

第62分鐘，巴拉圭再度進行換人調度，由前鋒亞歷克斯阿爾塞（Álex Arce）上場替換下安東尼奧薩納布里亞（Antonio Sanabria）。

巴羅根第71分鐘因傷倒地退場治療

隨著比賽對抗強度提升，第68分鐘時，裁判吹響哨音示意比賽進入下半場的「喝水時間（drinks break）」，球賽也因此暫時中斷延遲。這段補水延遲直到第71分鐘才宣告結束，雙方重新投入比賽。

然而，比賽才剛恢復，第71分鐘時美國隊進攻核心巴羅根（Folarin Balogun）就不幸因為受傷（injury）倒地，導致球賽再度陷入延遲。

第72分鐘延遲結束，美國隊教練團隨即一口氣做出兩處換人調度：由前鋒里卡多佩皮（Ricardo Pepi）上場替換下無法堅持比賽的巴羅根，同時由前鋒蒂莫西維阿（Timothy Weah）上場頂替後衛塞爾吉尼奧德斯特（Sergiño Dest）。

美國隊才剛換下後衛與受傷的進攻主力，巴拉圭隨即在第73分鐘逮到進攻突破口。下半場替補上陣的莫里西奧（Mauricio）在進攻端展現敏銳度，精準接獲恩西索（Julio Enciso）的妙傳助攻起腳破門！

這顆進球幫助巴拉圭在第73分鐘將比分改寫為1比3，順利打破球隊本場零進球的僵局，也讓巴拉圭在下半場後段重新點燃反攻氣勢。

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