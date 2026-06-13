世足／巴拉圭開賽7分鐘烏龍球送禮！地主美國1比0領先

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Weston McKennie。（圖／美聯社）





2026年美加墨世界盃D組小組賽於今日正式點燃戰火！作為本屆世界盃主辦國之一的美國隊，今日坐鎮加州英格爾塢的洛杉磯球場（Los Angeles Stadium）迎戰南美洲勁旅巴拉圭。

這是美國隊自1986年以來、相隔長達32年之久再度於本土主場參與世界盃賽事，目標是為了全力突破上屆2022年卡達世界盃止步16強的隊史成績。

兩隊在上半場才開賽僅僅7分鐘，場上便出現了驚人的戲劇性轉折，巴拉圭中場球員波巴迪亞（Damián Bobadilla）在防守時不幸自擺烏龍，親手送上一記烏龍球大禮，幫助地主美國隊早早取得1比0的領先優勢。

波切蒂諾掌兵符365天首迎正式國際賽

這場賽事是美國隊總教練 Mauricio Pochettino 麾下的球隊，自從大約365天前的金盃賽決賽對決墨西哥之後，所迎來的首場正式國際競爭性賽事。美國隊在先前的世界盃最後一場熱身賽中，是以1比2不敵德國隊。

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今日美國隊在先發陣容（4-2-3-1陣型）上做出了1處人員調整：陣中後防主力克里斯理查茲（Chris Richards）順利從腳踝傷勢中傷癒復出，今日重返先發名單頂替 Miles Robinson 鎮守後防。

而今天美國隊的先發11人分別為：門將 Matt Freese；後衛 Antonee Robinson、Tim Ream、Chris Richards、Alex Freeman；中場 Tyler Adams、Malik Tillman；前鋒 Christian Pulisic、Weston McKennie、Sergino Dest 以及 Folarin Balogun。

巴拉圭相隔16年重返世界盃

對手巴拉圭男足國家隊在總教練 Gustavo Alfaro 的帶領下，在南美洲區世界盃資格賽最終日憑藉堅固的防守提前確認晉級資格，最後一輪以1比0擊敗秘魯後取得第三名。這是巴拉圭相隔16年之久再度重返世界盃會內賽舞台。

此役巴拉圭排出（4-4-2陣型），相較於7天前以4比0大勝尼加拉瓜的先發陣容，今日做出了2處調整：門將位置改由 Orlando Gill 頂替 Fernandez 先發，中場則由波巴迪亞（Damián Bobadilla）頂替 Romero 出賽。

不料，開賽僅僅第2分鐘，美國隊 Tillman 就仿效巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）的戰術，在接獲開球後立刻大腳將球向前場吊傳。

到了比賽第3分鐘，美國隊 Freeman 再次將球精準吊向右路，McKennie 順勢將球擺渡點給 Balogun，可惜後者在極小的射門角度下起腳，球綿軟無力地滾向巴拉圭門將 Gill。

比賽進行到第6分鐘，巴拉圭展開極具威脅的反擊，Enciso 在禁區6碼線邊緣送出一記速度極快且危險的低平傳中球，尋求隊友 Sanabria 的包抄接應，好在美國隊剛傷癒復出的理查茲（Chris Richards）精準卡位，搶先一步將球破壞。

未料在僅僅1分鐘後的比賽第7分鐘，巴拉圭中場球員波巴迪亞（Damián Bobadilla）在防守時不慎將球誤推進自家大門，當場奉送了一顆烏龍球（Own Goal），讓美國隊在主場球迷的歡呼聲中，兵不血刃地取得1比0領先。

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