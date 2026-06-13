世足／巴羅根梅開二度！地主美國半場3比0血洗巴拉圭

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美國隊前鋒巴羅根「梅開二度」。（圖／美聯社）





2026年美加墨世界盃D組小組賽高潮不斷，地主美國隊在主場迎戰南美勁旅巴拉圭的對決，於上半場寫下近乎完美的進攻風暴！

美國隊前鋒巴羅根（Folarin Balogun）在上半場進攻火力全開，先是在第31分鐘接獲普利西奇（Christian Pulisic）助攻破門，隨後又在傷停補時的第45+5分鐘再度起腳破網，完成驚人的「梅開二度」。

地主美國隊在上半場便以3比0的大比分徹底踢爆巴拉圭，雙方目前正式結束上半場賽事，進入中場休息（Halftime）。

開賽7分鐘收烏龍球大禮

回顧上半場精采的戰況，兩隊自開球（Kickoff）後便展開激烈拉鋸。開賽僅僅第7分鐘，場上就出現戲劇性轉折，巴拉圭中場球員波巴迪亞（Damián Bobadilla）在防守時不慎自擺烏龍，親手送上一記烏龍球（Own Goal），幫助地主美國隊兵不血刃地取得1比0領先。

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隨後在比賽第10分鐘，巴拉圭後衛卡塞雷斯（Juan José Cáceres）因為一次惡劣的犯規（bad foul），遭到裁判當場出示黃牌（Yellow Card）警告。

在上半場激烈的對抗中，球賽也數度出現中斷延遲（Delay）。第13分鐘，比賽先是出現一次中斷，隨後在第13分鐘結束延遲重新開始。

不料到了第17分鐘，美國隊後衛克里斯理查茲（Chris Richards）因為受傷（injury）倒地，導致比賽再度陷入停頓。所幸經過治療，延遲在第19分鐘宣告結束，球員們準備好繼續進行比賽。

隨著現場比賽氣氛與氣溫持續飆升，第24分鐘時，裁判再度吹響哨音，示意比賽因為「喝水時間（drinks break）」而暫時中斷延遲。這段補水時間隨後在第27分鐘宣告結束，雙方重新投入戰場。

巴羅根14分鐘內左右開弓連轟2球

喝水休息過後，美國隊的進攻發動機全面啟動。第31分鐘，美國隊在前場發動精準配合，隊長普利西奇（Christian Pulisic）送出絕妙助攻，巴羅根（Folarin Balogun）在禁區中央（centre of the box）逮到機會。

以右腳起腳射門（right footed shot），皮球直奔球門右下角（bottom right corner），幫助美國隊擴大優勢為2比0。

美國隊的進攻狂潮並未停歇，在進入上半場傷停補時階段的第45+5分鐘，中場蒂爾曼（Malik Tillman）扮演進攻發動機送出漂亮助攻，巴羅根再度在禁區中央敏銳捕捉到起腳空間，這次他換成左腳起腳（left footed shot），大腳將球轟向球門的左上角（top left corner）！

這記精彩的進球讓巴羅根在短短14分鐘之內左右開弓、連下兩城，順利完成單場「梅開二度」的瘋狂壯舉，同時也將場上比分改寫為3比0的絕對領先。雙方隨後在第45+6分鐘正式結束上半場比賽。

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