世足／巴羅根第31分鐘破門擴大領先 美國2比0領先巴拉圭

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Folarin Balogun。（圖／美聯社）





2026年世界盃D組小組賽高潮不斷，地主美國隊在加州與巴拉圭的對決迎來最新進展！比賽進行到第31分鐘，美國隊前鋒巴羅根（Folarin Balogun）成功起腳破門，攻入球隊本場比賽的第2顆進球，幫助地主美國隊取得2比0的領先優勢，也引爆全場球迷的歡呼。

此役雙方教練的背景也成為另類亮點，美國隊總教練波切蒂諾（Pochettino）與巴拉圭總教練阿爾法羅（Alfaro）不僅同樣來自阿根廷，更出生於同一個省份「聖塔非（Santa Fe）」。目前這場激戰進行到第31分鐘，美國隊手握2球領先，展現強大勝率。

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回顧本場比賽上半場的激烈過程，第10分鐘時，巴拉圭後衛卡塞雷斯（Juan Cáceres）因為一次滑行攔截，硬生生鏟倒了將球帶過的美國隊前鋒普利西奇（Christian Pulisic），裁判丹尼馬凱利（Danny Makkelie）當場出示黃牌警告卡塞雷斯，並給予美國隊邊線自由球機會。

隨後美國隊發動一連串猛烈攻勢，安東尼羅賓森（Antonee Robinson）在左路橫傳，Freeman 隨後送出傳中球，可惜遭到巴拉圭迭戈高梅茲（Diego Gomez）頭槌解圍。

第12分鐘，巴拉圭中場波巴迪亞（Bobadilla）或許是因先前的烏龍球感到沮喪，在實戰中竟用雙手推倒了 Tillman 以阻止其前進，再度遭到裁判馬凱利吹哨制止。

第14分鐘，巴拉圭前鋒恩西索（Julio Enciso）在距球門20碼處接獲界外球，在亞當斯（Tyler Adams）面前連續施展踩單車過人動作後起腳射門，可惜球擦過遠側門柱偏出。

隨後在第24分鐘，由於普利西奇在左路起腳傳中飛高，裁判馬凱利隨即吹響哨音，示意兩隊球員走向技術指導區進行補水休息（cooling break），並讓雙方教練有機會給予球員進一步的戰術指示。

歷史級烏龍球大禮

第16分鐘，美國隊差點攻入第2顆進球！安東尼羅賓森從左路內切後將球傳給受雙人看管的 McKennie，球漏過後滾到巴羅根腳下，他無私地傳給後上的德斯特（Sergino Dest），但德斯特的傳中球在6碼禁區內被巴拉圭隊長古斯塔沃高梅茲（Gustavo Gomez）當場破壞出底線，變成角球。

隨後羅賓森開出角球，理查茲（Chris Richards）試圖爭頂，卻與古斯塔沃高梅茲在空中發生激烈碰撞，被裁判判定巴拉圭獲得自由球。

到了第20分鐘，美國隊里姆（Tim Ream）前插並大腳吊傳防線後方，Tillman 施展神技以腳後跟妙傳，將球點給禁區邊緣的 McKennie，可惜遭到卡塞雷斯與古斯塔沃高梅茲聯手化解。

隨後第22分鐘，Tillman 在距球門25碼處與巴羅根完成精采的撞牆配合後直塞禁區，但 McKennie 在起腳前被防守球員阿隆索（Junior Alonso）與提前出擊的巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）聯手阻絕。

值得一提的是，巴拉圭在第7分鐘由波巴迪亞奉送的烏龍球，讓美國隊在世界盃歷史上累計獲得了4顆烏龍球利多，與德國、義大利並列世界盃歷史第二多，僅次於法國的6顆。

越位沒收不算！巴羅根第28分鐘空歡喜、31分鐘成功破門雪恥

比賽在第28分鐘出現戲劇性場面，美國隊在左路發動進攻，普利西奇送出低平球傳中，McKennie 在中路接球後連續觸球3到4次穩定球權，隨後精準直塞給前插的巴羅根。巴羅根帶球拉開角度後，一腳將球射入巴拉圭門將吉爾把守的遠側球門！

巴羅根隨即奔跑慶祝，然而他一轉頭卻驚見助理裁判早已舉旗示意越位，這顆進球當場被裁判判定不算，比分一度維持在1比0，讓巴羅根的喜悅瞬間轉為懊惱。

不過美國隊的進攻火力並未停歇，僅僅過了3分鐘，到了比賽第31分鐘，巴羅根捲土重來再度獲得絕佳良機，這次他以精湛的腳法成功破門得分！

這顆進球在經過確認後完全算數，巴羅根順利為自己雪恥，並幫助地主美國隊擴大領先優勢，將場上比分改寫為2比0，牢牢掌控比賽節奏。

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