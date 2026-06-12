世足》巴西戰摩洛哥 C組雙強先過招

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連續23次參賽、世足賽唯一從未缺席的「森巴軍團」巴西，14日迎戰北非強隊摩洛哥，此役被視為C組預賽第1的前哨戰。然而巴西自從2002年之後就不曾舉起「大力神盃」，上屆創下非洲國家首闖4強的摩洛哥則來勢洶洶。蘇格蘭睽違28年重返世足，對戰第2次參賽的海地，似乎沒有輸球的理由。

安切洛提將成為第1位率領「森巴軍團」出戰世界盃的外籍教頭，這位義大利名帥在他的國家隊名單中列入9位前鋒，並採用4-2-4陣型，小維尼修斯、拉菲尼亞、恩里克、庫尼亞、提亞戈、馬丁內利和內馬等人，都能給對手防線帶來巨大威脅。

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此外，他們中場還有卡塞米羅、吉馬雷斯、帕奎塔，以及本屆賽事最佳中後衛組合加布里爾和馬基紐斯，此役對安切洛提勢在必得，然而頭號球星內馬因傷缺席首戰，邊後衛位置實力稍顯不足，恐成為戰力缺口。

卡達世界盃和非洲盃取得輝煌戰績後，摩洛哥在世界足壇已不再是沒沒無聞的球隊。然而，主力球員阿奎德和艾扎祖利的受傷帶給「亞特拉斯雄獅」不小麻煩，所幸摩洛哥一直以整體實力遠超個人能力而聞名，隊中擁有布拉辛迪亞茲、哈基米、布努和安拉巴等眾多領袖球員，首戰不是沒有機會突破森巴防線拿下勝利。

蘇格蘭希望打破過去8次叩關世足，均於小組賽止步的宿命，甘農多克的回歸讓教頭克拉克增添籌碼。不過，關鍵人物仍然是前曼聯名將麥克湯米內，克拉克相信海地難以招架麥克湯米內的巧妙突破能力。

如果蘇格蘭將海地視為小組中最容易對付的對手，那麼海地對蘇格蘭的看法也大致相同，但相隔52年回到世界盃舞台的他們，想在首戰取得佳績的可能性也微乎其微。